LAGO Lagaeplein heropent op 1 mei

LAGO Lagaeplein opent vanaf 1 mei opnieuw de deuren. Het zwembad was de afgelopen maanden niet toegankelijk omwille van verbeteringswerken aan het sport- en instructiebad. Nu de zwembadkuipen opgeknapt en de zwembadinstallaties vervangen zijn, kunnen sportievelingen zich binnenkort weer helemaal uitleven in het Heulse water.

Ook het kinderbad is weer geopend. Tijdens de werken konden zwemmers met hun abonnement terecht in de sportbaden van LAGO Weide en LAGO CLUB Zwevegem Fit. De heropening van het zwembad wordt feestelijk ingezet met een unieke actie en leuke activiteiten.

VR-duikbrillen

LAGO Lagaeplein nodigt de Kortrijkzanen uit om het opgeknapt bad in te zwemmen. De hele maand mei loopt er een actie via de webshop (zwembadlagaeplein.recreatex.be) waarbij je bij de aankoop van een volwassenticket een gratis kinderticket krijgt. Met de kortingscode HEROPENING geniet je van 1 mei tot en met 31 mei van deze promotie. Daarnaast onderscheidt het zwembad zich met een unieke VR-duikbril.

Op woensdag en zaterdag wordt het zwembad omgetoverd in een oceaan met koraalkliffen, scheepswrakken, piratenschatten en onderwatergrotten. Tijdens dit uniek avontuur zwem je in een magische wereld tussen tropische zeeschildpadden, grote roggen en kleurrijke vissen. De snorkelsessie is inbegrepen in het standaard toegangsticket. Er zijn doorlopend sessies van vijf minuten van 14u tot 17u. Reservatie in de webshop is hiervoor wel verplicht.

Elewin Werbrouck, centrummanager van LAGO Kortrijk: “We hebben 50.000 euro geïnvesteerd in de VR-duikbrillen. Het is een vrij uniek concept in Vlaanderen, je kan kiezen tussen verschillende onderwaterbelevenissen. Het zorgt ervoor dat we ons zwembad kunnen omtoveren tot iets fascinerend. Het is een leuke activiteit om te doen samen met het gezin.”

Zeemeerminnen

Er staan nog meer leuke activiteiten op de planning van LAGO Lagaeplein. Mermaid Céline komt op zaterdag 7 mei langs van 15u tot en met 17u om een workshop te geven over zeemeerminzwemmen. Deze activiteit is gratis inbegrepen in de ticketprijs, op voorhand reserveren is niet nodig.

“Het zeemeerminzwemmen is iets eenmalig, maar we zijn wel van plan regelmatig iets in die aard te organiseren in het zwembad in Heule. We willen vernieuwend zijn, het is de bedoeling om het zwembad iets aantrekkelijks te geven. We investeren niet alleen in een nieuwe kuip, maar ook in belevenissen en activiteiten”, aldus Elewin.

Meer informatie over zwembad LAGO Kortrijk Lagaeplein en de VR-snorkelsessies is te vinden op www.lago.be/kortrijk-lagaeplein. (MD)