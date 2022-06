Lago Kortrijk Weide is eerste openbaar zwemparadijs in België waar je met ecocheques kunt betalen

Lago Kortrijk Weide is het eerste openbare zwemparadijs in België waar je voortaan ook met ecocheques kunt betalen. Zwemmen met ecocheques was voorheen enkel mogelijk in enkele private subtropische zwembaden. Dat heeft het complex van zwembadgroep Lago onder meer te danken aan de vele inspanningen die het levert om de ecologische voetafdruk zo klein mogelijk te houden.

“Elke operationele stap, zowel in het zwembad, de keuken, de communicatie als het poetsen, hebben we onder de loep genomen. We hebben heel veel geïnvesteerd in zonnepanelen op het dak en proberen zwembad- en regenwater maximaal te recupereren. We zijn dan ook enorm trots dat een van onze zwemparadijzen, als eerste openbaar zwembad in ons land, deze erkenning krijgt”, zegt Diether Thielemans, ceo van Lago.

GoodPlanet Belgium, een organisatie die duurzame ontwikkeling ondersteunt, heeft daarom Lago Kortrijk Weide als eerste openbare zwembadcomplex z’n internationaal duurzaamheidslabel (Green Key) toegekend. Dat label krijg je niet zomaar, want Green Key verzekert een consument dat de locatie duurzame stappen heeft gezet zonder in te boeten op comfort en betaalbaarheid.

Criteria

Zo moet een toeristisch bedrijf voldoen aan 130 criteria. Sommige van die criteria zijn verplicht, zoals besparen op water, gas en minder afval produceren. Als je bijvoorbeeld zelf afvalwater zuivert of duurzame energie gebruikt, scoor je extra punten. Lago zet al jaren in op duurzame zwembaden en het complex van Kortrijk Weide is daar het schoolvoorbeeld van. Zo liggen er zonnepanelen op het dak en werken de douches met een timer waardoor er vijfmaal minder water verbruikt wordt. De verlichting boven het sportbad is aangepast zodat het energieverbruik beperkt wordt. Om de zwembaden proper te houden, gebruikt Lago probiotische reinigingsproducten die voor 100 procent bestaan uit natuurlijke organismen. Het regenwater wordt opgevangen, gefilterd en gebruikt om te poetsen. Nadat de warmte uit het zwembadwater is gerecupereerd, wordt het water gebruikt om onder meer urinoirs te spoelen. Om verdamping en warmteverlies te voorkomen lopen de recreatieve baden iedere nacht leeg en wordt het water in een buffer opgevangen.

Ook op klassieke manier

“Heel vaak weten mensen niet wat ze met hun ecocheques kunnen doen wanneer ze niks nieuws nodig hebben. Het is dan ook handig dat ze met ecocheques een extra betaalmiddel hebben wanneer ze ons complex in Kortrijk bezoeken. De cheques zullen we later ook in onze webshop integreren. Je kan natuurlijk nog altijd op de klassieke manier met je bankkaart, cash of via de webshop je zwembeurt betalen”, zegt Diether.

Kortrijk Weide krijgt dit jaar nog het gezelschap van de Lago-vestigingen in Sint-Truiden, Gent en Zwevegem, want ook zij krijgen binnenkort het Green Key-certificaat. Daar zal je dan net als in Kortrijk met ecocheques kunnen betalen voor een zwembeurt. De andere zwembadcomplexen van Lago zitten in een voorbereidend traject.