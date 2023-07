LAGO Brugge vindt via Facebook eigenaars van verloren trouwring

De directie van het recreatiezwembad LAGO Brugge Olympia deed via Facebook een opmerkelijke oproep: in het zwembad werd een trouwring gevonden, met de inscriptie ‘Carlos aan Agnes’. Via de sociale media hoopten de zwembaduitbaters de eigenaar te kunnen opsporen. En het lukte!

“Wij hebben een mysterie in handen en we hebben jouw hulp nodig!” Zo luidt de boodschap van LAGO Brugge Olympia. Het Facebook-bericht vervolgt: “Onlangs hebben we een oude trouwring gevonden met gravure die zegt “Carlos aan Agnes ” en we willen hem graag teruggeven aan de rechtmatige eigenaar. Dus laten we samenwerken en een kettingreactie van delen creëren om deze ring terug te brengen waar hij thuishoort.”

Melding

Bij kringwinkel ‘t Rad deden ze recent eenzelfde oproep, die werd 1.000 keer gedeeld en leidde naar de rechtmatige eigenaar. Ook het bericht van LAGO bleek succesvol. Het werd 7.710 keren gedeeld en kreeg 62 opmerkingen. Een zekere Isabelle meldde dat het de ring van haar ouders is: Carlos Van Hoecke en Agnes De Baets uit Maldegem.

Voorlopig heeft het echtpaar zich nog niet aangeboden bij LAGO. De uitbaters van het recreatiebad willen uiteraard de ring teruggeven aan de rechtmatige eigenaar, als die bewijs kan leveren dat die echt van hem is.