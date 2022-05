LAGO bouwt nieuw energiezuinig zwembad in Bredene

Een interactief kinderbad, unieke wildwaterbaan, buitenbaden, sauna, speelkreek, brasserie met zicht op sportpark en vijver, fitness, binnenspeeltuin, padel … vanaf 2024 kan de Bredenaar zich helemaal uitleven in het nieuwe sport- en recreatiecentrum dat LAGO op Grasduinen bouwt.

Het heeft wat voeten in de aarde gehad maar de overeenkomst voor de bouw van een nieuw zwembad op domein Grasduinen is sinds deze week een feit.

“LAGO Grasduinen wordt de uitgelezen plek voor een dagje vakantieplezier of als sport- en ontspanningsplek dichtbij huis”, aldus Diether Thielemans, CEO van LAGO.

Bredene gaat een partnerschap aan met S&R voor de bouw en exploitatie van het nieuwe zwembad. Het bad, dat middenin het domein Grasduinen komt, moet klaar zijn in het najaar van 2024. Dat Bredene ervoor kiest om het zwembad te bouwen in een PPS-formule (Publiek Private Samenwerking, mm) was eerder geweten.

“We hebben vooraleer te beslissen een gespecialiseerd advocatenkantoor en jury in de arm genomen om tot een gedegen keuze te komen. Het dossier werd opgevolgd door een speciale gemeenteraadscommissie. Daarnaast mochten ook de verenigingen, adviesraden, campings, scholen,… hun mening geven. Kortom: we zijn niet over één nacht ijs gegaan”, geeft burgemeester Steve Vandenberghe aan.

“Trekpleister voor jong en oud”

“S&R kwam als beste bieder uit de bus. Hun voorstel omvat echt alles wat we vroegen en waar we als jonge gemeente nood aan hebben in de toekomst”, aldus nog de burgemeester.

“Ik ving de laatste tijd kritiek op dat dit een prestigeproject moest worden van de burgemeester of dat we hierdoor een financiële krater zouden achterlaten. Maar dit zwembad en alles wat eromheen komt aan recreatiemogelijkheden moet een hefboom voor de toekomst worden. Alle badplaatsen moeten zich in het licht van de steeds veeleisender toerist heruitvinden. Met LAGO Grasduinen bieden we die toerist straks een fantastische recreatiezone aan.

Het nieuwe zwembadcomplex moet zonder fossiele brandstoffen draaien. © LAGO

Maar ook onze eigen inwoners zullen er ten volle van kunnen genieten. Onze gemeente groeit verder. Vandaag moeten we 1.200 kinderen de kans bieden om te (leren) zwemmen.

Momenteel hebben al drie grote vakantieparken aangegeven dat ze in Bredene een project willen ontwikkelen. Dat doen ze natuurlijk ook omdat ze weten dat hier straks een prachtig sport- en recreatiepark komt. Dit zwembad en alles errond zal Bredene toeristisch dus ongetwijfeld een boost geven.”

Klimaatneutraal

LAGO heeft jarenlange ervaring opgebouwd in de exploitatie van subtropische zwemparadijzen. Jaarlijks verwelkomt de groep meer dan 3 miljoen bezoekers. LAGO Grasduinen wordt de 14e vestiging in België.

Op Grasduinen komt een groot bad (25 x 16 meter, 8 banen) waar onder meer de Bredense scholen en verenigingen in terecht zullen kunnen. “Maar er zal ook heel veel ruimte voor pure recreatie zijn”, verzekert Diether Thielemans.

“Er komt een woeste wildwaterbaan en triple slide, buiten zwem- en kinderbad. Je zult tot rust kunnen komen in de wellnesszone met warme lagune, jacuzzi en sauna. Zodra het buiten warm genoeg wordt openen het grote sportbad en de speelkreek. Met Speelpunt krijgt Bredene er ook een binnenspeelpark van 350m² bij.

En komt verder ook een fitness van 520m² en een Rest-eau-café met zicht op het sportpark en vijver.

Het complex zal heel wat faciliteiten hebben. © LAGO

LAGO Grasduinen wordt duurzaam gebouwd. Het 3.000m² grote gebouw zal supergeïsoleerd en luchtdicht zijn. “Via geothermie wordt straks warmte uit de bodem onttrokken en met warmtepompen in het volledige gebouw verspreid. Het 1.200 m² grote dak zal vol liggen met zonnepanelen. Die fotovoltaïsche centrale zal jaarlijks 146 kilowattuur/m² hernieuwbare energie opwekken. Dat is zeven keer meer dan het wettelijk minimum dat de Vlaamse overheid vraagt.

Die energieproductie in combinatie met geothermie maakt dat het zwembad in Bredene volledig elektrisch zal kunnen draaien en dus helemaal geen CO2 meer zal uitstoten. Het complex wordt zo duurzaam dat een bezoeker amper 6 kilowattuur aan energie zal verbruiken. Dat is 50% minder energie per bezoeker dan bij een klassiek zwembad.”

LAGO Bredene Grasduinen wordt kortom het zwembad van de toekomst. “We zijn enorm trots dat we met onze zonnepanelen even veel elektriciteit genereren als het gemiddeld jaarverbruik van 60 gezinnen. We zijn doelbewust de groene weg in geslagen. Het was sowieso ons doel om klimaatneutrale zwembaden te bouwen en CO2-uitstoot te vermijden. De steeds duurdere tarieven voor gas en elektriciteit doen onze energietransitie wel versnellen”, bekent Thielemans.

Op een na grootste investering ooit

“Het nieuwe complex zal er in de eerste plaats zijn voor onze inwoners, die er tegen voordeligere tarieven van gebruik zullen kunnen maken”, gaat burgemeester Vandenberghe verder. “Dit zwembad zal, samen met ons nieuw woonzorgcentrum, de grootste investering ooit zijn. De komende 30 jaar betalen we een jaarlijkse bijdrage van 1.350.000 euro. Op vandaag kost ons huidig zwembad ons jaarlijks meer dan 600.000 euro. En dan zijn de (vele) jaarlijkse grote herstellingskosten nog niet meegerekend.

Om over een hedendaags en multifunctioneel zwembad met deze uitgebreide en bijhorende (buiten)faciliteiten te beschikken, zullen we dus elk jaar 750.000 euro meer betalen. Maar het wordt een investering die zal lonen, ook voor het toerisme in Bredene”, besluit Vandenberghe.

Voor de bouw van het nieuwe zwembad krijgt Bredene een subsidie van 895.000 euro van de Vlaamse overheid. S&R LAGO investeert 28 miljoen euro in het project.

(MM)