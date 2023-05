Ladychef Elien Verhulst lid The Young Masters

Ladychef Elien Verhulst, recent nog de winnares van de prestigieuze Pierre Wynants Trophy en aan de zijde van chef Stefaan Lauwereins in het gereputeerde restaurant Vlass, is zopas erkend als volwaardig lid van The Young Masters.

Zij is tegelijk de jongste winnares ooit van de Pierre Wynants Trophy. Voor haar alvast een nieuwe bekroning van haar kookkunsten. “We zijn dan ook bijzonder blij en gelukkig met deze erkenning, die we ten zeerste koesteren, met veel dank aan het volledig team van restaurant Vlass die me alle kansen geeft om te ontplooien”, stelt de 24-jarige beloftevolle Elien Verhulst. (GKM/PG)