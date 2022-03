Lading met dierenvoeding vertrokken vanuit Komen richting Oekraïne

De oorlog in Oekraïne treft alles en iedereen. Wereldwijd trekken solidariteitsacties zich op gang. Ook vanuit Komen-Waasten vertrok reeds een eerste lading hulpgoederen, speciaal voor huisdieren.

Het initiatief kwam voort uit een oproep van de gemeentelijke dienst dierenwelzijn. “De bewoners van de getroffen gebieden vluchten met alles wat ze lief hebben, zo ook hun huisdieren”, verklaart Adelaïde Bodard de actie. Als lid van de dienst zag ze hoe mensen, die alles kwijt waren, steevast hun dieren probeerden te redden. “Foto’s van mensen die hun honden of katten met zich meenemen; terwijl ze op de vlucht slaan. Ze zijn bijna standaard geworden tijdens dit conflict. Het toont aan dat huisdieren er erg belangrijk zijn en dat ze voor een emotioneel comfort kunnen zorgen. Helaas moeten de vluchtelingen ook op zoek, naast voeding voor zichzelf, naar dingen waarmee ze hun dieren kunnen verzorgen. Als dienst dierenwelzijn was het dan ook ondenkbaar om hier zomaar te staan toekijken.”

De dienst schakelde haar volledige netwerk in en in geen tijd stroomden de donaties binnen. “Van hondenbrokken tot leibanden, alles van medicatie tot drinkbakken werd in twee dagen tijd verzameld”, gaat ze verder. “Meer dan een ton aan goederen vonden zo hun weg naar de verzamelpunten. Heel wat inwoners lieten hun hart spreken, maar ook acht winkels uit Komen-Waasten toonden zich van hun meest genereuze kant. Vandaag vertrekt alles naar Tubeke om daar aan te sluiten bij het konvooi dat richting Roemenië trekt. Aan de grens met Oekraïne zal alles in handen worden gegeven van de vereniging Save & Hope, die er ter plaatse reeds een netwerk heeft uitgebouwd.”