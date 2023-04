Ladiesevent voor eeuwfeest: Jarig Ferm levert 20ste keer ontbijtpakketten op Moederdag

Voor de twintigste keer al levert Ferm Gits ontbijtpakketten op Moederdag aan huis. En er is nog meer reden tot feest want de vereniging bestaat 100 jaar en viert dat in september.

In 2003 besliste de toenmalige Boerinnenbond om de mama’s te verwennen met een ontbijtje en zo werden de eerste ontbijtpakketten gelanceerd. “Twintig jaar later zijn we nog steeds overtuigd dat dit perfect aansluit bij onze vrouwenvereniging. Tijdens onze allereerste editie mochten we 170 pakketten bedelen, nu leveren we jaarlijks meer dan 300 pakketten.”

Vroege vogels

“Toen corona ons thuis hield, mochten we zelfs meer dan 500 pakketten aan huis brengen. Van een succeseditie gesproken! We zijn de vele sponsors en de helpende handen van een mooie groep vrijwilligers enorm dankbaar. De ontbijten worden op zondag 14 mei tussen 7 en 9 uur geleverd. We hebben dus heel wat vroege vogels nodig om al die pakketten te vullen en ter plaatste te brengen”, vertellen de bestuursleden van Ferm Gits.

Naast de twintigste editie voor de ontbijtpakketten is er ook het 100-jarig bestaan van Ferm Gits dit jaar. “We willen die verjaardag uiteraard niet onopgemerkt laten voorbijgaan. Noteer alvast zaterdag 23 september in je agenda want we organiseren een Ferm Ladiesevent met leuke activiteiten en een verrassing voor elke deelnemer. Alle vrouwen uit Gits worden hierop uitgenodigd, dus niet alleen de leden van Ferm zijn meer dan welkom.”

Bestellen

Ontbijtpakketten kunnen besteld worden voor woensdag 3 mei door het gepaste bedrag over te schrijven op de rekening van Ferm Gits: BE37 7386 0400 0228 met vermelding van de naam, het leveringsadres, aantal pakketten en een telefoonnummer. Een pakket voor volwassenen kost 15 euro en is rijkelijk gevuld met kraakverse broodjes, kaas en hesp, confituur en choco, yoghurt met granola en verse aardbeitjes. Kinderpakketten kosten 9 euro en bevatten een sandwich, een minidonut, pannenkoekjes, hagelslag, chocolademelk en nog ander lekkers. Bij vragen kan je terecht op gitsferm@gmail.com. (EV)