Ladies Night van Filou Oostende steunt Think Pink: “We herlokaliseren Oekraïense kankerpatiënten”

Jurgen Vanpraet, ceo van Filou Oostende, is al vele jaren Europees directeur van Think Pink. Binnen het kader van de Ladies Night, zaterdag 23 april bij Filou Oostende-Feyenoord Rotterdam, bouwt hij een mooi bruggetje tussen de basketclub en de organisatie die borstkankerpatiënten helpt.

Filou Oostende herneemt komend weekeinde de traditie van een Ladies Night. Daarbij richt de club zich dus heel speciaal op de dames.

“We vragen slechts 5 euro in plaats van 18 euro inkom voor alle dames die onze thuismatch tegen Feyenoord bijwonen. Ze kunnen er een vriendinnendag van maken. Elke dame krijgt een heel leuke goodiebag. Ook is er een speciale tombola waarbij ze toffe dingen kunnen winnen. Achteraf is er in het VIP-gedeelte van de COREtec Dôme voor iedereen ook een party met de deejay van Flight 90, de discotheek onder het casino-kursaal”, vertelt Jurgen Vanpraet.

Think Pink Europe

Filou Oostende schenkt alle inkomgelden van vrouwelijke basketliefhebbers op deze Ladies Night aan een bijzonder goed doel. “We stoppen dat in een fonds binnen Think Pink Europe. We herlokaliseren Oekraïense kankerpatiënten die in behandeling zijn.”

“Ons Oekraïens team van Think Pink is trouwens in Kiev gebleven. Al enkele weken werken we in stilte aan een corridor, vooral via Polen maar ook deels via Roemenië. Sinds vorige week zetten recent gevluchte Oekraïense patiënten hun kankerbehandeling niet meer in Poolse ziekenhuizen verder want alle kamers zijn daar volzet. Intussen vonden we plaatsen over heel Europa maar de coördinatie gebeurt vooral vanuit Polen.”

“Onze rol is vooral het zoeken van transport en van locaties in ziekenhuizen. Niet alleen de taal maar ook de behandelingen zijn in sommige landen anders. Je kan je dat trouwens niet voorstellen: wanneer je midden een behandeling in Oekraïne bent en er is door die oorlog plots geen medicatie meer, dan krijg je meteen je doodsvonnis te horen”, legt Vanpraet de vinger op de wonde.

Fonds oprichten

“Heel veel hebben we hierover nog niet gecommuniceerd. Maar nu richten we een fonds op waarvoor we binnen verscheidene landen geld bijeen harken om de coördinatoren te betalen. Natuurlijk redden we het in België niet alleen met de matchinkomsten van volgende zaterdag. We zullen nog zaken organiseren.”

Zaterdag ontvangt Oostende Feyenoord dat in de Elite Gold geen enkele van zijn zes matchen won. Maar enkele weken geleden won Oostende slechts nipt, 69-72, in Rotterdam na een 66-59-achterstand op vijf minuten van het einde. Opletten dus!

