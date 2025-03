Ladies Night: inschrijven is de boodschap

Goed nieuws voor alle dames uit de regio! De inschrijvingen voor de vierde editie van de Ladies Night gingen officieel van start op zaterdag 1 maart 2025. Dit jaar mikt de organisatie op een recordaantal van 400 deelnemers, na het succes van vorig jaar met 350 deelnemers.

Op vrijdag 6 juni organiseert de gemeente Ichtegem in samenwerking met Burensportdienst MIVOS opnieuw een Ladies Night voor dames vanaf 15 jaar. De Ladies Night biedt een perfecte mix van sport en ontspanning, zodat iedereen kan genieten, ongeacht het sportniveau. “De avond start met een energieke gezamenlijke opwarming Afrikaanse dans door Slagweg, waarna deelnemers hun eigen sportavontuur kunnen kiezen”, weet schepen van Sport Hans De Gryse. “We behouden ons bekende concept waarbij je kunt deelnemen aan drie laagdrempelige sportinitiaties van telkens 30 minuten. Of je nu graag iets nieuws wilt proberen of gewoon lekker wil bewegen, er is voor ieder wat wils! Na het sportieve gedeelte is er tijd voor ontspanning met een aperitief, een Italiaans buffet en een heerlijk dessert”, aldus de Ichtegemse sportschepen. “We zien de Ladies Night al elk jaar groeien, waardoor we dit jaar het aanbod uitbreiden van 350 naar 400 deelnemers. Op die manier willen we nog meer mensen de kans geven om mee te doen en samen een onvergetelijke avond te beleven. De inschrijvingen openen op 1 maart en vol is vol”, zegt een enthousiaste Hans.

A Touch of Gold

Dit jaar draait alles om het thema A Touch of Gold. Een jury gaat op zoek naar de deelneemster die dit thema op de meest originele manier verwerkt in haar outfit. De winnares wordt beloond met een gratis ticket voor zichzelf en drie vriendinnen voor de volgende editie. De keuzesporten van dit jaar zijn: Afrikaanse dans, Body Attack, Step Aerobics, Poppilates, Zumba, Dance Workout Back to the 80’s, Step BBB, Spinning, Kickboxercise, Swissjump en Pound. (ED)

Alle info en mogelijkheid tot inschrijven vind je op https://www.ichtegem.be/ladies-night.