Ladies Night in Diksmuide: “Van kleding tot cocktails”

Op donderdag 10 november organiseren enkele Diksmuidse handelaars een Ladies Night van 19.30 tot 22.30 uur in Garage Hosten in de Diamantstraat 7a in Diksmuide.

Wat staat er op het programma van de Ladies Night? “Vooral shopping, drinks, food en heel wat fun”, vertelt Sandra Debusschere van Boetiek Iris. Samen met Katrien Craeye van garage Hosten-Durnez, Julie Lievens van Zima Fashion, Ilse Cordier van Bjoetiek en dj Gerd Vanoutryve neemt ze de organisatie op zich.

Ambiance

“Er zijn al zeker 20 standen die op de Ladies Night aanwezig zijn”, geeft Julie Lievens mee. Het assortiment aangeboden goederen varieert. “Van kleding en accessoires, tot een kapsalon, chocolade, borduur en retoucheatelier. Fitness, verzorgingsproducten, heerlijke picon, cocktails, nagelstudio, thee, beauty, kinderkleding en nog heel wat meer”, vertelt Ilse Cordier. “We maken heel wat ruimte vrij zodat iedere stand een ruime plaats heeft en de bezoekers voldoende ruimte hebben”, zegt Katrien Craeye.

“Ondertussen zorg ik voor muziek en ambiance”, verzekert dj Gert.

Standen

De aanwezige zaken zijn: Iris Boetiek kledij en accessoires, Hairfashion Josephine Kapsalon, X-Kwisit chocolade, Peggy’s atelier herstellingen en borduren, Fitality Club fitness en gezondheid, Givani verzorgingsproducten, Tupperware, Marcus Spurway parfums, de unieke Picon Saint André, nagelstudio Nuance, Pure T, Lora & Louis kinderkledij, Joliemie Fotografie, Upper at Home Binn upperdare, Cindylicious gezonde voeding, Rocktailz cocktailstand. (ACK)