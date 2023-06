Ladies’ Circle Waregem schenkt 4.000 euro aan VIBSO Waregem: “We steunen een project rond IT”

Om het VIBSO-project rond IT te steunen, schonk Ladies’ Circle Waregem 4.000 euro. Daarmee wordt een technologieklasje van de nodige materialen voorzien.

“Met dit geld kunnen we onze doelstelling realiseren”, vertelt een tevreden directeur Xavier De Jaegher. “Het lokaal met 10 laptops ligt aan de basis om het idee te ontwikkelen, maar we moesten op zoek naar middelen om dit verder uit te werken. Onze doelstelling is om de leerlingen creatief te laten denken en handelen, op een speelse manier het logisch denken en probleemoplossend vermogen te stimuleren, te leren samenwerken met anderen door gemeenschappelijke projecten te realiseren… dit alles in een veilige omgeving in kleine groepjes. We werken met praktische opdrachten”, pikt leerkracht Laura Vandebuerie in. “Inleidend wordt de basis van programmeren uitgelegd. De leerlingen gaan individueel en op hun niveau aan de slag. Ze leren met basis-codeertaal werken (het malen van een lus, werken met sensoren…). Van daaruit gaan we over naar een gemeenschappelijk project waarbij de basiskennis toegepast wordt en samenwerken noodzakelijk is. Centraal staat het komen tot een gemeenschappelijk eindproject.”

Klaslokaal

“Daar hebben we specifieke materialen voor nodig”, gaat leerkracht Pieter-Jan Dedullen verder. “Microbits, onderdelen om projecten te bouwen die aansluiten bij de leefwereld van de leerlingen (huis, auto…). Kortom, alles wat zo dicht mogelijk ligt bij de echte wereld. Ook een klaslokaal is daarvoor noodzakelijk waarin het materiaal een eigen plek heeft, wat structuur en voorspelbaarheid biedt. Een lokaal dat de leerlingen vrij laat om rond te lopen en samen aan een project te werken. De projecten hebben een vaste plaats, wekelijks kan er verder gebouwd worden.” “Toen we de vraag kregen om dit project te steunen, kwam dit op een goed moment”, zegt Julie Van Acker, nieuwe voorzitster van Ladies’ Circle Waregem. “Het is een heel mooi project en VIBSO stond al een tijdje op onze lijst. We zijn dan ook blij dat ze hier met deze schenking hun doelstelling kunnen voltooien. De fondsen om dit project te steunen, kwamen er na de succesvolle avant-première van de film Zillion in oktober vorig jaar in Kinepolis Kortrijk, onder impuls van past-voorzitster Annelies Willemyns. Ladies’ Circle Waregem is een service club voor ondernemende vrouwen van 18 tot 45 jaar. De club in Waregem werd opgericht in 2003 door een groep krachtige vrouwen: Kathy Lefevere, Kaat David, Sofie Kint, Caroline Devos en Frederika Declerck. Ons motto is Friendship and Service, maar we zijn veel meer dan alleen vriendinnen. De club, die momenteel 15 actieve leden telt, is een hechte groep power-ladies die via de Ladies’ Circle een impact willen maken op de maatschappij. Het feit dat we kunnen bijdragen aan goede doelen geeft ons nog meer motivatie om ons uiterste best te doen en een warm gevoel van voldoening dat het allemaal nog intenser maakt.”

Benefietavond

“Het volgende fundraising event van Ladies’ Circle Waregem wordt opnieuw een benefietavond, die zal doorgaan op 25 november bij Renson. Kaarten zijn binnenkort te verkrijgen bij alle ladies van de club. (ELD)