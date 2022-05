Ladies’ Circle Waregem schenkt 33.000 euro aan goede doelen

De Waregemse serviceclub Ladies’ Circle, die vorig weekend een nieuwe voorzitster aanstelde, steunt opnieuw enkele goede doelen. Met 33.000 euro tekent de vereniging voor de grootste investering van alle Ladies Circle Clubs in ons land.

In restaurant Robuust in Waregem verzamelden vorig weekend de leden van Ladies’ Circle Waregem, een internationaal geïnspireerde serviceclub voor vrouwen van 18 tot 45 jaar. Ze maakten er de opbrengst van het tweejaarlijks benefietfeest, dat in oktober vorig jaar plaatsvond, bekend. “Wat we daarmee ophalen, schenken we steeds aan uiteenlopende goede doelen”, legt Laurence Nuyttens, aftredend voorzitster van de serviceclub uit.

Steentje bijdragen

Concreet zamelden de dames 33.000 euro in, die dient voor concrete aankopen van de goede doelen. “Zo hebben we een elektrische bakfiets geschonken aan het Medisch Pedagogisch Instituut Pottelberg in Kortrijk”, klinkt het. Ook voedselverdeelpunt ’t Kelderke uit Waregem, de organisatie voor bijzondere jeugdzorg Amon uit Ronse en de Vlaamse Vereniging voor Autisme kregen een som geld. “Tot slot hebben we ons steentje kunnen bijdragen aan gezinnen in Oekraïne, door babyvoeding te doneren.”

Ladies’ Circle Waregem, die het grootste bedrag van alle afdelingen in België kon schenken, stelde vorige week ook een nieuwe voorzitster aan: Annelies Willemyns. Zij mag zich meteen opmaken voor een nieuw fundraisingevenement, dat op donderdag 6 oktober plaatsvindt. In Kinepolis Kortrijk vertoont de serviceclub opnieuw een Belgische kaskraker, gevolgd door een receptie. Welke film het wordt, delen de dames nog niet mee. “Maar het belooft opnieuw een nostalgische avond te worden, in een discosfeertje uit de jaren ’90.”

Tickets zijn vanaf nu te verkrijgen, de opbrengsten vloeien opnieuw naar goede doelen. (PNW)