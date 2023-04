Ladies’ Circle steunt 25 goede doelen

De serviceclub Ladies’ Circle Waregem realiseerde dit jaar een recordopbrengst van meer dan 50.000 euro aan fundraising. Dit wordt geschonken aan 25 goede doelen. “We hebben er opnieuw een schitterend werkjaar opzitten met onze zestien actieve ladies.”

Ladies’ Circle is een dynamische serviceclub voor vrouwen tot 45 jaar. Onder het motto Friendship and Service organiseren ze jaarlijks, naast de maandelijkse vergaderingen, een groot event om de sociale doelen te realiseren. Op 6 oktober 2022 vond de exclusieve avant-première van de film Zillion in Kortrijk plaats. Op het event waren 650 sponsors en genodigden aanwezig waaronder regisseur Robin Pront en acteurs Matteo Simoni, Charlotte Timmers en Jonas Vermeulen. “Dankzij onze gulle sponsors, de vele aanwezigen op ons fundraising event en het harde werk van onze ladies, realiseerden we dit jaar een recordopbrengst van meer dan 50.000 euro. Met dit bedrag kunnen we maar liefst 25 goede doelen ondersteunen”, vertelt Annelies Willemyns als een van de drijvende krachten achter de fundraising. “Enkele vaste waarden zijn onder meer voedselbedeelpunt ’t Kelderke en MPI Pottelberg. Zo steunen we vzw De Ouders die een belevingsspel wil ontwikkelen om kinderen met een beperking samen te brengen. Een ander doel is VIBSO Waregem dat een mini ICT-laboratorium op maat van de jongeren uitwerkt waar hand- en digitale vaardigheden kunnen gecombineerd worden. Hierdoor worden leerkansen aangeboden die het integreren in het werkveld en de maatschappij faciliteren.”

Nieuwe projecten die de ladies voor ogen hebben, zijn onder andere STERKK dat zorgt voor een beweegtraject voor ex-kankerpatiënten en vzw Victor die fantastisch werk verricht voor personen en hun gezinnen met autisme. “Ook de strijd tegen de lege brooddozen in scholen is een topic en het steunen van de getroffen families van de Syrisch-Orthodoxe kerkgemeenschap na de aardbeving in Syrië.”

Voorzitterschap

Na een succesvol jaar gaf Annelies Willemyns de fakkel door aan Julie Van Acker. “Dit najaar organiseren we opnieuw ons tweejaarlijks benefietfeest dat zal doorgaan op zaterdag 25 november bij Renson in Kruisem. Het wordt ongetwijfeld terug een topeditie!”, aldus de nieuwe voorzitter Julie Van Acker. (GV)

Info: www.lc40waregem.be.