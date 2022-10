Ladies Circle Brugge schenken 7.500 euro aan Warm Nest AZ Zeno

Warm Nest AZ Zeno Knokke-Heist mocht een cheque van 7.500 euro ontvangen van Ladies Circle Brugge. Het bedrag omvat de opbrengst van de tombola die op de Fashion Evening van 28 september georganiseerd werd.

“Als serviceclub vinden wij het belangrijk om jaarlijks een goed doel uit de regio te steunen. Warm Nest in Knokke is een prachtig inloophuis voor mensen met kanker. We kennen allemaal wel iemand met kanker, en velen onder ons weten wat een diagnose teweeg kan brengen. Hier kunnen patiënten terecht met hun verhaal, of kunnen ze deelnemen aan tal van activiteiten. Je voelt de warmte van zodra je hier binnenkomt.”

“Omdat we het initiatief zo genegen zijn, sponsoren we voor een tweede keer. Bij de opening schonken we reeds 8.000 euro en vandaag schenken we met heel veel plezier opnieuw 7.500 euro voor de werking van het inloophuis”, aldus Sophie Steevens, voorzitter Ladies Circle Brugge.