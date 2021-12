Lachcoach Hilde Terryn wil iets terugdoen voor de zorg en schenkt gezonde portie vita-lach-mines

Vier aanstekelijke, minutenlange lachsalvo’s biedt lachcoach Hilde Terryn aan op haar website Lach-ATelier. “Uit dankbaarheid en als steun schenk ik aan alle grote helden in de zorg vier energieke, stressverminderende en gezonde porties vita-lach-mines aan.”

“Wist je dat in de jaren 1950-1960 de mensen 50 tot 60 keer per dag lachten? Vandaag lachen volwassenen nog vijf keer per dag”, begint Hilde Terryn (55) met een weetje. Al twaalf jaar is de Koekelaarse professioneel aan de slag als lachcoach. “De grootste dooddoener van de lach is stress. We verliezen onze lach door stress, iets waar ont-zet-tend veel mensen mee te kampen hebben. Maar net door te lachen vermijden we stress. En lachen is bovendien gezond. We zijn altijd bezig met ons hoofd, waardoor we vergeten dat we een lichaam hebben. Door te lachen maken we opnieuw die gezonde verbinding tussen lichaam en geest.”

Met haar LachATelier biedt Hilde ‘lachdegustaties’ of lachsessies, lachwandelingen, workshops en nog zoveel meer aan. Maar door corona liep Hildes agenda zo goed als leeg. “Ik begon er zelf mijn lach door te verliezen. In juni van dit jaar kon ik gelukkig weer opstarten. Maar sinds november loopt mijn agenda weer zo goed als leeg. Niet fijn natuurlijk, maar het is voor iedereen momenteel weer een lastige periode. We zijn allemaal coronamoe. Maar voor de zoveelste keer staan veel zorg- en hulpverleners opnieuw in de vuurlinie en dit voor misschien wel het zwaarste gevecht tot nu toe. Moedeloosheid, berusting, boosheid of angst zijn hun metgezellen. Het ooit warme applaus en de vele steun trokken zich als stille getuigen terug.”

Blijven vechten

“Wellicht weten zorgverleners als geen ander dat lachen gezond is. Echter, het lachen is hen ondertussen mogelijks vergaan. Gezien mijn affiniteit met de zorg ben ik bekommerd en ongerust over onze huisartsen, specialist-geneesheren, verpleegkundigen en zoveel anderen die werken in deze sector. Zij blijven vechten, zij aan zij, voor onze gezondheid en ons welzijn. Als professionele ‘lach-expert’ weet ik dat lachen gezond is en ook dat lachen helpt in stress- en moeilijke situaties. Uit dankbaarheid en als steun bied ik aan alle grote helden in de zorg vier energieke, stressverminderende en gezonde porties vita-lach-mines aan.”

Op haar website (die je onderaan het artikel vindt) kan iedere zorgverlener zich registreren, waarna hij/zij toegang krijgt tot de meest ontspannende, supergeestige, zorgeloze en aanstekelijke lachsalvo’s in vier verschillende vita-lach-mines. “Maar ook iedereen die aan wat zelfzorg wil doen, kan de vita-lach-mines beluisteren. Ik hoop oprecht dat de mensen er energie en kracht uithalen”, besluit Hilde met een… lach.

www.lachatelier.be