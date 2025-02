Laatste wens Annemieke levert 3.000 euro op voor goed doel

“Soms komen de mooiste gebaren uit de diepste pijn. Annemieke Vanhove uit de Bloemgatstraat op de grens van Ardooie en Meulebeke was een uitzonderlijk sterke vrouw. Ze vocht een ongelijke strijd tegen kanker. Maar ondanks haar moed moest ze begin oktober van vorig jaar afscheid nemen van alles en iedereen. Toch liet ze tot op het laatste moment zien wie ze was: iemand die niet alleen woorden sprak maar ook waarmaakte.” Aan het woord is Rika Depreiter die sinds het ontstaan van de Urban Run mee in de organisatie zit ten voordele van Kom op tegen Kanker. Annemieke en Rika waren leeftijdsgenoten en beste vriendinnen. “Nog voor ze van ons heenging liet Annemieke weten hoe belangrijk wetenschappelijk onderzoek rond kanker voor haar en veel mensen is. Ze steunde dan ook jaarlijks de Urban Run met veel overtuiging en met heel haar hart. Voor haar hoefden er geen bloemen of kransen op haar uitvaart te zijn. In plaats daarvan vroeg ze iets wat volledig bij haar paste. Wie haar wilde eren werd gevraagd een gift te doen voor de Ardooise Urban Run en team Lucrèce die eveneens overleden is aan deze ziekte. Familie, buren, vrienden en ook mensen die haar minder kenden waren onder de indruk van haar verhaal en gingen op haar laatste wens in. In totaal kon team Lucrèce zopas 3.134 euro schenken aan Kom op tegen Kanker. (JM)