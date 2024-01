Laatste week van het burgerbudget gaat in: Al 1028 deelnemers stemden

Nog tot 15 januari loopt de online budgetgame waarbij elke Kortrijkzaan vijf virtuele munten krijgt om vijf verschillende projecten naar keuze aan te kopen. De 15 projecten met de meeste stemmen gaan door. Al 867 deelnemers stemden voor hun favoriete projecten.

De tweede oproep van het burgerbudget was opnieuw een succes. Meer dan 100 Kortrijkzanen dienden samen 36 creatieve of vernieuwende ideeën in voor hun buurt. In de vierde fase volgt de online budgetgame waarbij Kortrijkzanen ouder dan 16 jaar hun favoriete projecten kiezen. Meerdere munten inzetten op één project kan niet. Als de budgetgame gespeeld is, zal er een ranglijst opgemaakt worden. De 15 projecten die het meest aangekocht werden gaan door naar de laatste ronde. Een burgerjury van 16 personen kiest finaal welke projecten financiële steun krijgen van de stad.

Bekijk en stem hier voor je vijf favoriete projecten.