Laatste week om jouw project in te dienen voor het Burgerbudget

Voor de tweede editie van het Burgerbudget stelt Stad Kortrijk opnieuw 100.000 euro ter beschikking aan haar inwoners om creatieve en vernieuwende acties uit te voeren om hun buurt leefbaarder of aantrekkelijker te maken. “We verwachten nog heel wat inzendingen deze week”, zegt gebiedswerker Lize Meert.

SWOP&GO thuisgeleverd

Na een succesvolle eerste editie van het Burgerbudget ging op 12 mei de tweede oproep van start. Alle Kortrijkzanen ouder dan 16 jaar die een idee hebben om hun omgeving aantrekkelijker of beter te maken, kunnen nog tot 12 september een projectvoorstel indienen. Zeven van de acht winnende projecten van de eerste editie zijn intussen uitgevoerd, waaronder ‘SWOP&GO thuisgeleverd’. “Mijn mama en ik zijn sinds 2016 de gezichten achter SWOP&GO, een ruilwinkel in de Deelfabriek. Kwetsbare gezinnen kunnen er kinderkledij ontlenen via een bonnetjessysteem”, vertelt Magali Goeminne. “Via ‘SWOP&GO thuisgeleverd’ brengen we met een bakfiets de kledij tot bij de gezinnen die de afstand naar de Deelfabriek niet kunnen afleggen. Met dit engagement willen we sociale uitsluiting bij kinderen aanpakken. Dikke sokken in sandalen tijdens de winter bij gebrek aan schoenen, twee truien boven elkaar omdat er geen jas is, … . We hebben al veel gezien.”

Meer dialoog met stad

Voorlopig zijn 13 projectvoorstellen van 67 Kortrijkzanen ingediend. “Dat is inderdaad nog niet veel, maar bij de eerste editie kwam het ook traag op gang. Uiteindelijk stond de teller op 46 inzendingen. We verwachten dus nog heel wat inzendingen deze week”, zegt Lize Meert. “Alle ideeën en projecten zijn welkom, ook als ze nog niet 100 procent uitgewerkt zijn, daar is in de volgende fase nog tijd voor. Ditmaal trekken we meer tijd uit voor dialoog tussen de projectindieners en de stadsdiensten. Als het voorstel inhoudelijk niet in orde is, helpen de stadsdiensten het verbeteren, bijvoorbeeld door een realistisch budget op te stellen.” Vanaf 15 december tot 15 januari kan elke Kortrijkzaan stemmen op hun favoriete projecten. Een burgerjury beslist uiteindelijk in februari welke een budget toegewezen krijgen.