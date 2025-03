Laatste watertoren van Ieper weer te koop als… te verbouwen vakantiewoning: “Dat is toch uniek in ons land?”

De waarde van de laatste watertoren van Ieper lijkt exponentieel te stijgen terwijl na een eerste verkoop nog geen werken gebeurden. “De hele toren staat nu te koop als te verbouwen vakantiewoning.”

75.000 euro was op 8 maart 2022 de minimumprijs bij de openbare verkoop van de watertoren in café ’t Kobbetje in het Ieperse dorp Dikkebus. Abdullai Akinjide en zoon Milan Verkindere haalden het met een bod van 130.000 euro en deden meteen hun ambitieuze plannen uit de doeken: de bouw en verkoop van exclusieve lofts bovenin de toren. “Het uitzicht is fenomenaal”, aldus het duo toen.

Plannen veranderd

Sindsdien gebeurden amper werken in de toren, die nu opnieuw te koop staat. “Het was hun droom om dat te doen, maar de plannen zijn veranderd”, vertelt Frédéric Verslyp van Partners in Vastgoed die instaat voor de verkoop. “Het is een hele eer om dat te mogen doen. Dit is het laatste stukje geschiedenis van de Ieperse watertorens.” De watertoren aan de Meenseweg werd op 15 juni 2015 gesloopt, waardoor deze watertoren langs de Dikkebusseweg de laatste werd van Ieper.

Wapenschilden

De constructie van voornamelijk gewapend beton is gebouwd in 1921 en is dus al meer dan 100 jaar een herkenningspunt in Ieper. De toren met een cilindrisch waterreservoir van 500 kubieke meter op een hoogte van 34 meter voorzag de Ieperlingen in de vorige eeuw van water uit de nabijgelegen Dikkebusvijver, maar was al jaren buiten gebruik. Het gebouw is aangeduid als vastgesteld bouwkundig erfgoed, torent uit boven landschappelijk waardevol agrarisch gebied en wordt gekenmerkt door twee Ieperse wapenschilden.

Vakantiewoning

Er is momenteel een verleende omgevingsvergunning om de watertoren te verbouwen tot vakantiewoning. “Het gaat om een vakantiewoning met drie entiteiten, maar de toren mag niet gesplitst verkocht worden. De toren wordt dus aangeboden als één entiteit”, duidt Verslyp. “De werken voor deze vakantiewoning moeten nog starten. De huidige eigenaar zal dit niet meer uitvoeren, maar misschien u wel? (lacht) Een vakantiewoning in een watertoren lijkt me vrij uniek in ons land. Ook voor mij als verkoper. Ik verkocht eerder onder meer een kasteel en een marktkraam, toch vind ik dit een pièce unique.”

Meteen interesse

“De toren kopen om er permanent te gaan wonen, kan helaas niet omdat het een zonevreemd gebouw is”, aldus Verslyp. “Alle plannen zijn beschikbaar op ons kantoor. De prijs situeert zich tussen 250.000 en 300.000 euro.” Er blijkt meteen interesse. “De toren staat pas te koop en we hebben al twee kandidaat-kopers.” (TP)