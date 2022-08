Laatste tickets voor Torhouts dancefestival Land of Love

Met gemiddeld een honderdtal tickets per dag vliegen de kaartjes voor Land of Love in Torhout de deur uit. De kans is dan ook reëel dat het dancefestival op korte termijn uitverkocht is. Wie er op zaterdag 27 augustus alsnog bij wil zijn, rept zich maar beter naar de website om zich van een plaatsje te verzekeren.

De vipkaarten zijn zo goed als uitverkocht. Voor de preparty op vrijdag 26 augustus blijven er voldoende tickets beschikbaar, al zijn ze al voor 70 procent verkocht. Op de camping kunnen er nog zo’n 100 van de in totaal 500 personen hun tentje opslaan om van vrijdag op zaterdag te overnachten.

Aantal lockers om gsm te laden

“De opbouw voor ons festival The Gates of Heaven is intussen van start gegaan”, aldus Frederick Muys namens de organisatoren. “We hopen dat de weergoden ons net als de voorbije edities gunstig gezind zijn. De langetermijnvoorspellingen zien er alvast veelbelovend uit. Onze camping heet The Backyard. Een dj zal er leuke plaatjes draaien, je kunt er je kapsel laten verzorgen en op zaterdagochtend is er ontbijt te koop.”

Het meebrengen van glas is streng verboden, net als vuurtjes stoken en barbecueën. Gezien de droogte is het brandgevaar te groot en valt elk risico te vermijden.

“Voor wie vreest dat zijn smartphone het qua batterij geen twee dagen zal uithouden, voorzien we enkele oplaadlockers”, vervolgt Frederick. “Zo kan iedereen met zijn gsm het hele weekend doorkomen. De camping opent op vrijdag om 16 uur en sluit op zondag omstreeks 12 uur.”

Preparty met maximum 2.000 aanwezigen

De vrijdagse preparty heet Gates to the Past. Het festivalterrein zal dan beperkt toegankelijk zijn. “We toveren daarvoor de grootste tent, de zogenoemde Air Stage, om tot een heuse discotheek”, verduidelijkt Frederick. “De tent heeft een capaciteit van 2.000 mensen en zal met topartiesten zoals dj Wout, Bonzai All Stars en Franky Jones muzikaal in lichterlaaie worden gezet.”

Wie er beide dagen bij wil zijn, kan nog altijd combitickets kopen voor de voordelige prijs van 60 euro, al raken ook die dubbele kaartjes stilaan uitverkocht.

Op zaterdag barst het festival pas echt los. Ruim 60 dj’s en tientallen acrobaten toveren de wei aan de Steenveldstraat om tot een magische wereld. De mainstage wordt nog imposanter dan de vorige vier jaar. De podiumconstructie is 26 meter hoog en 40 meter breed. Vuur, ledschermen en lasers zorgen voor spektakel. De rock- en retrostage worden beide uitgebreid. Nieuw dit jaar is de hiphoptent. Ook het hardstyle-podium is terug van even weggeweest.

Steenveldstraat grotendeels verkeersvrij

In samenwerking met het stadsbestuur werd voor de directe omgeving van de festivalweide een volledig nieuw verkeers- en circulatieplan ontwikkeld.

“Hierbij is de hoogste prioriteit de veiligheid van onze bezoekers”, zegt Frederick Muys. “Plus: een zo vlot mogelijke toegankelijkheid. De bezoekers van het festival en de camping dienen aan te rijden via de Oude Wijendalestraat en komen zo op de parking terecht. Wie gebruik wenst te maken van de kiss & ride-zone om iemand ter plaatse af te zetten of op te halen, zal dat via de Aartrijkestraat kunnen doen. De Steenveldstraat wordt grotendeels verkeersvrij gemaakt en zal niet toegankelijk zijn voor voertuigen zonder doorgangsbewijs. Uiteraard mogen de hulpdiensten en de artiesten er wel langsrijden.”

