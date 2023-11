Laatste seniorenfeest voor Rik Dubois (70)

Voor Rik Dubois had het seniorenfeest van de lokale Senioren Adviesraad (SAR) een speciaal tintje. Nadat hij eerder al het stokje als SAR-voorzitter doorgaf, hielp hij een laatste keer mee het feest organiseren.

Dubois belandde in april voor Vooruit in de gemeenteraad. Omdat het mandaat van raadslid niet verenigbaar is met dat van SAR-voorzitter, diende hij z’n functie over te laten aan Noël Vandecasteele. Maar het jaarlijkse seniorenfeest zonder boe of ba overlaten, daar paste Rik voor. “De organisatie van de show vergt toch een pak werk met maandenlange voorbereiding: contracten opstellen, artiesten zoeken… Ik wilde de nieuwe voorzitter niet zomaar aan z’n lot overlaten en hielp mee met de organisatie.”

Koekelare leeft

De show van Frank & Christel Galan in een tot de nok gevulde Balluchon – 300 personen waren aanwezig – was dan ook het slotakkoord. Vijf jaar lang zette Rik met z’n collega’s de lijnen uit. “Je weet wat ze zeggen: Koekelare leeft. Als je iets organiseert, moet je je beste beentje voorzetten en er een succes van maken. Dit feest is belangrijk en verbindt mensen. Hoe ik nu terugblik op mijn laatste feest? Met gemengde gevoelens. Ik was 38 jaar militair, hè. Daar is het devies: wat moet, dat moet. De Senioren Adviesraad is nu een afgesloten hoofdstuk en ik concentreer me op mijn mandaat als gemeenteraadslid. Ik ben content over hoe het gelopen is. Ik kreeg bijvoorbeeld mooie lovende woorden van de bevoegde schepen (Stijn Ramboer, red.) en mijn opvolger. Dat doet deugd. Ik blijf als raadslid aandacht hebben voor senioren, wat ik ook al deed als voorafgaand lid voor het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Zo werk ik mee aan het initiatief van het Sociaal Huis om jarige 80-plussers te bezoeken en ben ik coördinator van maaltijdinitiatief De Gezellige Tallore.” (TVA)