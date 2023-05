Laatste openkijkdagen op huidige locatie, Bokkeslot verhuist in 2024

Het zullen op zaterdag 20 en zondag 21 mei de laatste openkijkdagen zijn in de kinderboerderij in de Tapuitstraat. “Er zijn al een tijd verhuisplannen naar een nieuwe locatie in de Vichtesteenweg, en over pakweg een jaartje moeten die werkelijkheid zijn”, vertelt boer Willem Labeeuw, terwijl hij in de serre percelen sla onderhoudt.

De geschiedenis van de kinderboerderij is al ruim drie decennia oud, en gaat terug tot de speelpleinwerking op het Gaverdomein. De jonge monitor Willem Labeeuw nam groepjes kinderen mee naar de boerderij van zijn ouders. Daar verbleven enkele kleine dieren die steevast de vriendjes van de kinderen werden. Dat initiatief groeide en kort daarna kwam de eerste klasgroepjes uit de buurt op bezoek.

Doe-boerderij

“Toen werd meteen de naam Bokkeslot gebruikt, en die verwees naar de bok op de boerderij”, vertelt Willem. “De manier van werken is eigenlijk nog altijd op die eerste periode geënt. Dit is een doe-boerderij: de kinderen het contact met de dieren laten ervaren en hen tussendoor erover vertellen.”

Ruim twintig jaar geleden verhuisde de boerderij naar de Tapuitstraat. Het uitbouwen van de accommodatie maakte, samen met de werking en de inzet van velen, het Bokkeslot tot een visitekaartje voor Deerlijk. “We bouwden op zes pijlers: landbouw, educatie, zorg, verblijf, hoevewinkel en elkaar ontmoeten. “

Op de boerderij is er elke dag bezoek. “Alles is al volgeboekt voor de rest van het schooljaar.” Personeel en vrijwilligers laten de kinderen een fijne dag beleven. Ook voor volgend schooljaar zijn de meeste dagen al geboekt.

Een groep vrijwilligers is nu volop aan de slag op de nieuwe locatie. Daar worden aanpassingen aan de gebouwen uitgevoerd. Half augustus staat het familiaal Festival Bokal er gepland, maar voor de algehele verhuis is het nog wachten tot het voorjaar van 2024.

“Vanaf september komt er een conciërge op de boerderij in de Tapuitstraat wonen. Ikzelf verhuis naar een woning in de Pontstraat. Wij willen onze overnachtingsaccommodatie vanaf september in de weekends openstellen voor groepen tot pakweg twintig mensen. Ik denk aan sport- of jeugdgroepen.”

Parcours op stro

In de Tapuitstraat staat het terras klaar voor de openkijkdagen. Er is van alles te beleven: “Een speeldorp, parcours op het stro, voederen van de dieren, brood bakken, pizza bereiden. Daarnaast zijn er hapjes en drankjes en infostanden over de nieuwe locatie. Op een muur wordt de geschiedenis met foto’s geïllustreerd. De hoevewinkel is open en er worden voor het eerst tijdens een openkijkdag pizza’s verkocht.”

Al tien jaar is er aan het Bokkeslot een zelfoogstboerderij verbonden. “Die verhuist mee naar de nieuwe locatie en wordt nog uitgebreid. Nu werken wij voor 33 gezinnen. Er kunnen al sla, ricola, radijsjes, Chinese kool en straks knolvenkel geoogst worden. Soms komen we wel handen te kort. Nieuwe vrijwilligers zijn welkom. Info tijdens de openkijkdagen.” (MVD)