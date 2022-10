Laatste kloosterzusters in Deerlijk verhuizen naar Gits: “We voelden ons hier steeds thuis”

Vorig weekend verhuisden zuster Benigna (98) en zuster Godelieve (85), de laatste bewoners van het klooster in de Hoogstraat, naar hun hoofdklooster in Gits. Meer dan een eeuw woonden er klooster-

lingen op die locatie. Zij waren vooral begaan met, en actief in, het onderwijs, zowel in het centrum als op de wijken.

Enkele jaren geleden verhuisden ook de nonnetjes uit Sint-Lodewijk en het woonzorgcentrum naar hun hoofdklooster. Thans geen zustertjes meer in Deerlijk. Zuster Benigna en Godelieve woonden al enkele jaren als laatsten in hun kloostergebouw. Godelieve was de verantwoordelijke en beredderde alle praktische zaken. Benigna was nog bijna elk dag tegen de middag in de school van haar Belgiekwijk. Elke zondag en op de meeste weekdagen brachten vrijwilligers de twee naar de kerk of kapel. Een vaste vertrouwde plaats voor de vieringen en een babbel achteraf. Zuster Godelieve kwam pas in 2006 naar het klooster in de Hoogstraat. Daar volgde zij zuster Myriam op om de werking van het klooster te beredderen. “Ik heb mij hier altijd goed gevoeld. Veel lieve mensen in mijn omgeving. Ik denk aan het vervoer naar de kerk of de kapel. Dank u wel. Ook met de hiernaast gelegen school De Berk was er een goede verstandhouding.” Zuster Godelieve werd op 3 juni 1937 in Snellegem (bij Jabbeke) geboren. Zij stamt uit een gezin van 12 kinderen. Toen zij 10 jaar was, verhuisde het gezin naar Zandvoorde, waar haar vader in de scheikundige fabriek UCB werkte. Na de lagere school volgde zij lessen in de naaischool van Oudenburg. Daarna werkte ze in een confectieatelier. Op 7 oktober 1958 trad zij binnen in het klooster van Gits en volgde ze een opleiding tot kleuterleidster. Haar hele loopbaan werkte zij in de kleuterafdeling van de school in Gits.

Met de fiets

Zuster Benigna is alom bekend. Zij werd op 17 januari 1924 in Ooigem geboren. “Ik was achttien jaar toen ik de stap zette naar het klooster van Gits. Twee jaar later legde ik mijn eeuwige geloften af en studeerde ik, zoals zuster Godelieve, in Brugge voor onderwijzeres.” In 1950 kwam de zuster naar Deerlijk en werd ze kleuteronderwijzeres op de Belgiek. Zij reed nooit met de auto en verplaatste zich steeds met de fiets van het klooster naar de school. “Ik deed dit tot ik 91 jaar was en fietste via de Vichtestraat naar de brug van de Breestraat.” Op de Belgiek was het voor zuster Benigna als thuiskomen tussen haar kleuters en op haar geliefde wijk. Bij de school werd in 1969 een bidruimte gebouwd. Zij hielp de fundamenten en de grondplaat klaarmaken. Daarnaast was ze actief in de parochie en steeds bereid om te helpen in de kerk of Kapel ter Ruste. Na haar pensionering in 1987 bleef zij verbonden met de Belgiek. Zij hielp in de eetzaal en was 26 jaar gemachtigd opzichter. “Ik was er graag. Men beloofde mij af en toe te komen halen om even op de Belgiek te zijn.” Het kloostergebouw in de Hoogstraat staat nu leeg. Er zijn plannen voor aanpassingen en verbouwingen tot klas-, vergader- en werklokalen voor de aanpalende school De Berk.