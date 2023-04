Laatste KLJ Easterbunny Party op site Ampe?

Op zondag 9 april organiseert KLJ Pittem-Egem opnieuw zijn Easterbunny Party op de terreinen aan de voormalige steenbakkerij Ampe in Egem. Wellicht voor een laatste keer op deze locatie want de site wordt her- bestemd tot industriezone. Uitzicht op een nieuwe lo- catie is er nog niet.

“Zonder pretentie mogen we toch wel stellen dat onze Easterbunny Party en Christmasparty twee vaste waarden geworden zijn in de regio en symbool staan voor veel plezier en een perfecte organisatie”, opent voorzitter Jurne Decadt. “Voor deze beide organisaties, die telkens tussen de 1.500 en 2.000 feestvierders aantrekken, kunnen we al vele jaren terecht op de terreinen aan de voormalige steenbakkerij Ampe aan de Pompoenstraat in Egem.”

“We hebben daar een zeer ruime weide waar we onze megatent kunnen opslaan, met daarnaast een grote verharde parking. Zoals iedereen intussen wellicht weet, is het de bedoeling om de site om te vormen tot een industriezone. De plannen hiervoor zijn al zeer concreet en daar wringt voor ons nu het schoentje.”

Specifieke locatie

“Wanneer er gestart wordt met de werken voor de herbestemming betekent dit ook dat wij op zoek moeten naar een nieuwe locatie voor onze fuiven. Dat is echter verre van evident, want een dergelijk evenement kunnen we niet zomaar ergens anders neerpoten. We hebben een terrein nodig dat groot genoeg is maar daarnaast ook een grote parking. Aangezien onze beide fuiven in de winterperiode doorgaan, kunnen we niet het risico nemen om een groot stuk land als parking te voorzien. We hebben dus nood aan een zeer specifieke locatie.”

“We hebben uiteraard al met de gemeente samen gezeten, maar dat heeft tot op vandaag geen oplossing opgeleverd. Er zijn weliswaar al enkele contacten, maar een concrete oplossing is er zeker nog niet. We zouden het liefst binnen de grenzen van Pittem blijven, maar als we hier niets vinden, bestaat de kans dat we andere oorden moeten opzoeken.”

klj-deejays

“Ondanks de onzekerheid over onze toekomstige locatie willen we er ook nu weer een perfecte organisatie van maken. We voorzien, naast de gewone dranken, ook nu weer een ruime cocktailbar. De wagens kunnen opnieuw op onze verharde en bewaakte parking staan. Ook nu zullen heel wat ouders van de partij zijn om een handje toe te steken. Tijdens de fuif zelf zal de muziek onder andere verzorgd worden door drie eigen KLJ-deejays, uiteraard begeleid met een grote klank- en lichtshow van Studio Discovery. We willen er alles aan doen om er ook deze paaszondag een succes van te maken. We zien dan later wel waar we terechtkomen.” (JG)

De Easterbunny Party gaat door op zondag 9 april in de verwarmde tent in de Pompoenstraat in Egem. De toegang is 8 euro. Meer info op de facebookpagina KLJ Pittem-Egem.