Laatste keer tanken bij Bekes

Er stonden op zaterdag 30 december opvallend veel auto’s aan te schuiven bij tankstation Verbeke in de Hondschotestraat. Het was dan ook de allerlaatste keer dat Anne-Mie en Ludwig hun klanten bedienden. Na de tankbeurt diesel of benzine werden die nog voor de laatste keer hartelijk bedankt met een glaasje bubbels.

Op zaterdag 30 december vulden Anne-Mie Verbeke (67) en Ludwig Monkerhey (71) voor de laatste keer de autotank van hun trouwe klanten. Het einde van een mooi verhaal dat begon met André Verbeke die het tankstation in 1967 opende. “In Gullegem was toen zowat iedereen tewerkgesteld in het vlas”, zegt Anne-Mie. “Er kwam crisis in de vlasindustrie, dus zochten de mensen een andere bron van inkomsten. Mijn vader had een vlasschuur, hij had de keuze om vette varkens te kweken of om een tankstation te beginnen. Hij koos niet voor de varkens, omdat hij vreesde dat de afvoer naar de Heulebeek vroeg of laat verstopt zou raken (lacht).”

Aan de pomp

Aanvankelijk waren er een drietal pompen. De oprit was in kiezelsteen en het afdakje in polyester. Toch vonden de Gullegemnaren vlot de weg naar ‘Bekes’, zoals het al snel in de volksmond werd genoemd. In 1978 huwde Anne-Mie met Ludwig en hielpen ze mee in het tankstation. “Eigenlijk stond ik al aan de pomp van toen ik elf jaar was”, vertelt Anne-Mie. “Op zondag wilde pa het wat rustiger aan doen, dus mocht ik op zondagnamiddag de mensen bedienen. Van toen af zat het er niet meer in om naar de Chiro te gaan. Na mijn huwelijk werkten we samen, Ludwig deed aanvankelijk wat carrosserie en had nadien een bandencentrale. We bleven samen de mensen bedienen aan de pomp, in 2018 hebben we het beheer overgelaten aan Q8 met de afspraak het nog een jaar open te houden. Het werden uiteindelijk vijf jaar.”

De laatste tankbeurt werd zaterdag afgeleverd, vanaf nu is er nog enkel zelfbediening aan de pomp. Na meer dan 50 jaar altijd paraat te staan, zullen Anne-Mie en Ludwig meer tijd hebben. “Ik kook graag voor kinderen en kleinkinderen”, aldus Anne-Mie. “En Ludwig is van plan om lessen fotografie te volgen. En natuurlijk verder te zwemmen en te duiken bij de Wevelgemse duikclub De Nereïden.” (SL)