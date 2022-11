Laatste IJslandvaarder Amandine weer helemaal opgeknapt in Oostende

Deze week werd de laatste hand gelegd aan de renovatie van de Amandine. De laatste IJslandvaarder is van buitenaf weer helemaal te bewonderen in Oostende.

De Amandine (1962) voer op IJsland tot 1995. Nadien werd het schip gerestaureerd en in 2000 kreeg het een definitieve ligplaats op de Visserskaai. Er was ook een museum over de IJslandvaart.

Grondige renovatie

Dit voorjaar onderging de Amandine een grondige renovatie door het Oostendse havenbedrijf Multitech, gespecialiseerd in constructie- staal- en schilderwerk. Directeur Johan Brissinck : “De romp werd ingepakt en kreeg drie lagen verf. Sinds oktober is de romp van het schip weer zichtbaar.”

Bij de renovatie werden ook de masten, bokken, winch en inox ornamenten vanop het dek verwijderd. “Die werden in ons eigen atelier op de Oosteroever bewerkt. In de straal- en spuitcabine kregen die stukken eenzelfde behandeling met drie lagen hoogwaardige verf.”

Mooi visitekaartje

Voor Multitech is de Amandine nu een mooi visitekaartje, maar daar stopt het niet. “Normaal is de behandeling goed voor 15 jaar in het zeeklimaat. Er is wel afgesproken dat wij periodiek onderhoud zullen doen zodat de Amandine er nog veel langer piekfijn zal uit zien”, zegt Johan.

In een laatste fase zal het Oostendse bedrijf nog in de machinekamer werken uitvoeren. Een tiental medewerkers van Multitech werkten aan de renovatie. Het schip is nog niet toegankelijk want er wordt ook aan een nieuwe museale invulling gewerkt.