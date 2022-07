Laatste IJslandvaarder Amandine schittert weer vanaf begin december: “Een dynamisch visserijmuseum”

Twee jaar geleden werd gestart met een eerste bespreking tussen Toerisme Oostende (Peter Craeymeersch), het stadsbestuur (burgemeester Bart Tommelein) en Hubert Rubbens, intendant voor West-Vlaanderen binnen de vzw Watererfgoed Vlaanderen. De bedoeling was om na 20 jaar een nieuwe dimensie te geven aan de museale invulling van het museumschip Amandine.

Eerst moest de staat van het schip bekeken worden. “Door de insijpelingen had de structuur van het museum het zwaar te verduren, maar ook het schip begon langzaam af te takelen. Na een eerste inspectie in januari 2021 (onder de sneeuw) werd een eerste raming gemaakt van 1 miljoen euro. Onmiddellijk werd bekeken om de museale invulling afzonderlijk te behandelen. Hiervoor wordt een apart dossier ingediend bij Toerisme Vlaanderen door Toerisme Oostende. Eén feit staat vast: het wordt een dynamische invulling over het rijke visserijverleden van Oostende”, licht Hubert Rubbens toe.

Sarcofaag

In oktober 2021 werden de renovatiewerken voorzien in de stadsbegroting en kon er eindelijk een aanbesteding uitgeschreven worden. Dankzij de inzet van ingenieur Nathalie Gunst kon er snel een gedetailleerd overzicht van de renovatiewerken op papier gezet worden. De aanbesteding werd in december 2021 opgesteld en begin 2022 werden de voorstellen bekeken. Enkel Multitech uit Oostende, specialist in het stralen van metaal, staalconstructies, lakken en metalliseren, diende een voorstel in.

“Het voorstel werd grondig bekeken en goedgekeurd”, gaat Hubert Rubens voort. “Naast de technische complexiteit werd ook gekeken om zo weinig mogelijk hinder te veroorzaken in de omgeving. Al snel was het plaatsen van een soort sarcofaag rond de Amandine een must. Naast de noodzakelijke herstellingen op het dek, wordt het schip volledig gezandstraald en nadien geschilderd met een driecomponenten-epoxyverf.”

Baken

De drooglegging van de IJslandvaarder Amandine dateert van 2000. Na 22 jaar zal ze vanaf begin december opnieuw schitteren als een ‘baken’ voor alle Oostendenaars en ook de talrijke bezoekers die Oostende aandoen. Naast de museale waarde heeft het schip ook een historische waarde. Het schip werd in 1960 gebouwd in Oostende op de scheepswerf Panesi en deed zijn proefvaarten in 1962. Het is de laatste getuige van een rijke maritieme geschiedenis en hard labeur tijdens de tochten naar IJsland. De Amandine bleek zeer succesvol te zijn. In de zomer beviste ze de gronden rond Zuid-IJsland en in de winter in de straat van Dover en de Noordzee. Vanaf 1974 werd de Amandine een echte IJslander. De vangsten bestonden hoofdzakelijk uit kabeljauw, schelvis, rode poon en pladijzen. De Amandine liep voor het laatst op 3 april 1995 de haven van Oostende binnen. Daarmee viel ook het doek over de Oostendse IJslandvaart.

“De Amandine is die laatste getuige. Daarom vroegen we, met ondersteuning van Watererfgoed Vlaanderen vzw, het kabinet van minister voor Onroerend Erfgoed Matthias Diependaele om de Amandine te beschermen als monument”, aldus Hubert Rubbens. De kostprijs van de werken werd geraamd op 423.500 euro. “Dankzij deze werken zal de Amandine weer de uitstraling krijgen die ze verdient”, aldus burgemeester Bart Tommelein (Open VLD). Op 1 juli nam Toerisme Oostende vzw het dagelijkse beheer van de Mercator en de Amandine over en is de toekomst van beide schepen verzekerd.

(PM)