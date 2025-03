Laatste Ieperse militaria souvenirshop dreigt te verdwijnen: uitbater Steve (69) uit Canada zoekt overnemer voor zijn levenswerk

In Ieper had je er vroeger wel meer, kleine shops vol militaria waar toeristen graag nog eens binnensprongen na hun bezoek aan de WO I-begraafplaatsen. The British Grenadier Bookshop in de Menenstraat is het laatste in soort, maar dreigt nu ook te verdwijnen. De geruchten gingen al langer in de lucht en uitbater Steve Douglas maakte het woensdag officieel: hij zoekt een overnemer voor zijn souvenirwinkeltje. Lees hier het opmerkelijke verhaal van een van de weinige, zo niet enige Canadese inwoner van Ieper.

“Of ik terugga naar Canada? Ja, ik ga terug naar mijn geboorteland, maar wanneer weet ik nog niet. Er is ook nog niets echt concreet. Wat wel zeker is, is dat ik een overnemer zoek voor mijn souvenirwinkel annex tourbedrijf. Ik ben ondertussen 69 jaar oud en het is goed geweest.”

Tourgids

The British Grenadier Bookshop in de Menenstraat is niet enkel heel gekend in de Westhoek, maar in heel de wereld. Heel veel toeristen sluiten hun verblijf in Ieper af met een bezoek aan de shop van Steve. De man is een van de weinig, zo niet de enige Canadees die in Ieper woont. In de winkel vind je ontelbare boeken over de oorlog, maar ook heel wat militaria, zoals insignes en trench art. “Mijn eerste bezoek aan België stamt uit 1999, maar de reden waarom ik naar Europa kwam was een project waarmee ik 1979 startte: The Maple Leaf Legacy Project”, begint Steve zijn verhaal. “Het idee was een foto te nemen van alle Canadese oorlogsgraven in de wereld en die op internet te plaatsen. Mensen die niet naar hier konden reizen, kregen dan toch de mogelijkheid om het graf van een familielid te bekijken. Om dat allemaal te realiseren, moest ik wel in Europa zijn, want het is hier waar zich de meeste oorlogsgraven bevinden. Eerder verhuisde ik naar Engeland, waar ik vier jaar woonde. Ik dacht toen immers dat ik het niet zou aarden in België. Ik sprak de taal niet en had werk nodig. Op een bepaald moment kreeg ik de kans om deze winkel te komen runnen en ik dacht ‘waarom niet?’”

Steve werd ‘battlefield tour guide’ en werkte vijf jaar voor de vorige eigenaar van het winkeltje. “In 2008 kocht ik de shop met alles erop en eraan. Het is geen bedrijf waar je rijk van wordt, maar het maakte me zeer gelukkig. Je ziet veel verschillende mensen van overal ter wereld. En hard werken moest je niet doen (lacht).”

“De meeste boeken in mijn winkel komen uit de UK, maar ik verkoop ook plaatselijke auteurs”, aldus Steve. “De insignes en andere militaire spullen krijg ik vooral van mensen die ze mij komen brengen. Bijna iedere dag komt hier wel iemand binnen met iets wat hij kwijt wil. Toeristen nemen graag iets tastbaars mee naar huis en dat is hier volop te vinden.“ De meeste klanten van Steve zijn Britten en Ieren. Daarnaast krijgt hij vaak bezoek van Australiërs, Nieuw-Zeelanders en Amerikanen, maar ook Belgen vinden de weg naar de shop.

Overname

Tijdens de coronacrisis dacht de uitbater er al over na de winkel te sluiten. “Ik zag niemand meer, want er waren geen toeristen meer in het land.” In het begin lukte het voor Steve om rond te komen met steunmaatregelen, maar toen die wegvielen kon hij zelfs zijn huur niet meer betalen. We zijn nu vijf jaar verder en Steve zit nog altijd achter zijn toonbank in de winkel. Het gerucht dat de Canadees zijn winkel van de hand wou doen, deed al een tijdje de ronde. Nu de uitbater een groot plakkaat aan zijn ruit hing, is het officieel. Steve zou Steve niet zijn om dat toch met een kwinkslag te doen. “Neen, een vriend van Trump ben ik niet. Dat die het in zijn hoofd haalt om Canada te willen inlijven tart alle verbeelding. Ik hoor van landgenoten dat er in veel winkels een boycot is van Amerikaanse producten. De Californische wijnen en bourbons worden uit de schappen gehaald.”

Steve hoopt dat er iemand zijn zaak overneemt. “Vanmorgen (woensdag, red.) kwam er hier iemand binnen die al had gezien dat ik mijn zaak te koop aanbied. Hij kocht direct voor 500 euro aan spullen. Dat zegt toch veel, niet?”, klinkt het.

Iemand die het spijtig vindt dat Steve vertrekt is Simon Louagie, manager van Talbot House in Poperinge en zelf slagveldgids. “Ik kende Steve persoonlijk niet zo goed, maar hij is toch wel heel belangrijk voor het toerisme in de Westhoek”, aldus Simon. “Zijn winkel had uiteraard commerciële doelen, maar Steve is niet iemand die voor het geld gaat, maar het wel doet uit liefde voor het herdenken. Hij is een beetje atypische gids door zijn manier van doen, maar iedereen kon bij hem terecht als je met een vraag zat. Het zou spijtig zijn mocht zijn winkel verdwijnen, want het was de laatste in zijn soort. Het zijn toch zaken die bij de couleur locale van onze stad horen. Steve was naast zijn winkel ook tourgids. Hij deed dat met kleine busjes, en dat is een manier van gidsen die dreigt te verdwijnen.”

Ook op sociale media zijn er heel veel reacties op de aankondiging van Steve. “Het vertrek van Steve zal een groot gat slaan in het Ieperse toerisme”, schrijft iemand.