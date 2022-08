Laatste groots feestje vooraleer Mister Steve Middenstraat verlaat

Op 31 december sluit Steve Dessein, Mr. Steve, de deuren van zijn barbiershop langs de Middenstraat in Roeselare voorgoed. Het gebouw wordt, net zoals het naastgelegen café De Verlichte Geest, afgebroken voor een nieuwbouwproject. Mr. Steve verhuist met zijn zaak naar de Kattenstraat, maar dat doet hij niet zonder een laatste serieus feestje. Op zaterdag 10 september is er de derde editie van Barberfest.

‘The last kut is the deepest’. Onder die noemer bouwt Mr. Steve op zaterdag 10 september voor het laatst een serieus feestje langs de Middenstraat. “Tien jaar barbier. Toen ik in 2012 begon waren er nog maar amper barbiers hier in Roeselare. Inmiddels zijn er al tal van bijgekomen.” Steve begon zijn kapperscarrière langs de Sint-Amandsstraat waar hij Atelier 61 inpalmde. Vijf jaar geleden moest hij er de deuren van zijn zaak sluiten omdat er een nieuwbouwproject zou komen. “Dat project is er nu nog steeds niet. Wellicht wacht men tot de Proximus-site aan de overkant van de straat er af is. Gelukkig vond ik een nieuw onderkomen langs de Middenstraat.” De voorbije vijf jaar palmde Steve de garage naast café De Verlichte Geest in. “Ik voelde me hier al snel heel erg thuis.” Steve gaf aan dat hij van de Middenstraat een Roeselaarse versie van het Londense Camden Town wou maken, een hippe buurt waar vanalles te doen zou zijn.

Nieuwbouwproject

Het nieuws dat het gebouw, De Verlichte Geest en de aanpalende carwash zouden gesloopt worden voor een nieuwbouwproject sloeg dan ook in als een bom. “Dit is gewoon een toffe locatie, een omgeving waar veel mensen hun jeugd hebben beleefd. Jammer, maar we moeten de knop omdraaien.” Op 31 december sluit Steve de deuren van zijn barbiershop. Eind januari 2023 opent hij zijn nieuwe zaak langs de Kattenstraat in Roeselare. Een oude schrijnwerkerszaak wordt er momenteel verbouwd tot een nieuwe barbiershop. “Het concept zal gelijkaardig zijn als hier. Never change a winning team. We willen anders blijven dan andere barbiershops. Zo wordt het curiosaverhaal zeker meegenomen naar de Kattenstraat.”

Barberfest

Steve wil wel eerst nog een stevig feestje bouwen langs de Middenstraat. Op zaterdag 10 september is er de derde editie van het gratis festival Barberfest. Door de coronacrisis is het geleden van 2019 dat het evenement nog doorging. “We hebben tal van leuke groepen weten te strikken. Vanaf 11.30 uur is er vanalles te doen. Zo is het bijvoorbeeld uitkijken naar de optredens van La Jungle en The Chiff Chaffs.”

Binnen installeert Steve een tweede podium. Daar zullen dj’s hun leukste plaatsjes draaien. Petjes voor de eerste honderd bezoekers die een drankkaart kopen, een schietkraam, optredens van Burlycious en toffe eetstandjes. Het zijn maar enkele elementen die er mee moeten voor zorgen dat Mr. Steve op een onvergetelijke manier afscheid voor de tweede keer afscheid kan nemen van zijn barbiershop. “Het is momenteel nog niet de bedoeling om in de Kattenstraat iets dergelijks te organiseren. Wel zullen we daar bijvoorbeeld baarden scheren in de tuin, met zicht op het park.”