De leden van de gemeentelijke feestcommissie hadden opnieuw alles in het werk gesteld om de nieuwjaarsreceptie vlekkeloos te laten verlopen in oc Vondel.

Het college van burgemeester en schepenen was ruimschoots op tijd om alle bezoekers vanaf 10.30 uur welkom te heten op wat ogenschijnlijk de laatste gemeentelijke nieuwjaarsreceptie zou zijn voor de fusie. Omstreeks 12.30 uur telde men 783 aanwezigenr. En ja, de meest gestelde vraag was of er volgend jaar nog een vervolg komt op dit mooie initiatief. De Aspi Chirojongens konden door de bediening hun clubkas wat aandikken. (LB/foto Luc)