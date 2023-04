Laatste editie van Olivier De Duivelcup: “Opbrengst deze keer voor Time For Lyme”

De vijftiende en laatste editie van de Olivier De Duivelcup van VNV De Schuimforellen had eigenlijk in 2020 moeten plaatsvinden, maar daar besliste de coronacrisis anders over. Drie jaar later krijgt Tielt dan toch een laatste editie van het populaire voetbaltornooi. “We hebben wat getwijfeld, maar we willen nog een keertje alles geven”, zegt Rutger Vanseveren.

Op 6 mei zullen twintig ploegen het opnieuw tegen elkaar opnemen op het derde veld van VV Tielt. Zoals de traditie dat wil, wordt in de marge van het tornooi ook terug een tombola gehouden met gesigneerde voetbaltruitjes. De hoofdvogel dit jaar is een truitje van de Rode Duivels, dat net na de – gewonnen – oefenmatch tegen Duitsland gesigneerd werd door het Belgische elftal. “We merkten dat het na de coronacrisis wel een pak moeilijker is geworden om binnen te raken bij grote internationale ploegen”, zegt bestuurslid Leander Verdievel. “Vaak krijg je gewoon helemaal geen reactie meer. Bij de Belgische ploegen was er gelukkig wel meer openheid. Zo hebben we onder meer truitjes van Brugge, Anderlecht en Gent.”

Ook op vlak van organisatie was het net ietsje meer aan de kar duwen dan bij de vorige edities. “We zijn ondertussen bijna allemaal in de veertig en hebben zelf kinderen. Die voetballen haast al beter dan wij zelf”, zegt Rutger. “En na twee jaar corona zijn enkele van onze vaste waarden afgehaakt. Maar toch konden we het niet maken om de Olivier De Duivelcup zomaar in stilte te laten verdwijnen. Dus geven we er nog een laatste keer een lap op. We willen in schoonheid eindigen.”

Ziekte van Lyme

De opbrengst van de tombola gaat elk jaar naar het goede doel en dit jaar is dat niet anders. “We kozen voor Time For Lyme, dat fondsen verzamelt voor onderzoek naar de ziekte van Lyme. De oudere broer van een van onze bestuursleden werd daar jaren geleden mee geconfronteerd en we merken dat die ziekte toch weinig bekend is bij veel mensen.” Naast het eigenlijke tornooi en de tombola wordt er ook terug een drankbeker voorzien en is er een wedstrijdje Trap op de lat en win een vat. Voor amper twee euro mag iedereen drie keer proberen op de lat te trappen. De winnaar krijgt een vat in café De Nachtwacht. De laatste Olivier de Duivelcup gaat op 6 mei van start om 9 uur. De finale wordt omstreeks 18 uur gespeeld. (SV)