Laatste damwanden Blankenbergse Pier nu ook verwijderd: “Opnieuw sneller dan verwacht”

Aannemer Artes verwijderde deze week de laatste damwanden rond de vernieuwde Belgium Pier. Het Blankenbergse paradepaardje is nu pas echt weer in volle glorie te bewonderen.

“De vooropgestelde datum werd opnieuw ruimschoots gehaald: we zijn nog een paar weken voor het bouwverlof en het is nu al D-Day voor de damplaten. Goed nieuws voor de veiligheid op het strand, straks in volle hoogseizoen”, glimlacht een tevreden burgemeester Björn Prasse (Open VLD).

Twee zomers gewonnen

De volledige oplevering van de Pier was aanvankelijk pas voorzien voor in de eerste helft van ’25. “Twee zomers gewonnen dus”, aldus Prasse. Na het bouwverlof worden de technieken nog verder afgewerkt: in hoofdzaak nieuwe verlichting, maar er komen ook nog extra zitbankjes op de erkers of ‘balkonnetjes’ langs de vernieuwde wandelweg. In totaal kunnen er dan bijna honderd mensen plaatsnemen.