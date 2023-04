Laatste carnavalsstoet van de regio trekt door de Bredense straten

Zaterdag werd Bredene ondergedompeld in het carnavalsgebeuren met een van de laatste carnavalsstoeten van de regio. Die werd opgedragen aan Werner Anseeuw en Eric de Groote, twee personen die aan de basis liggen van de Bredense carnavalsstoet en die in 2021 en 2022 overleden.

De stoet vertrok om 14.11 uur ter hoogte van de Breendonklaan en trok via de Noord-Edestraat, de Fritz Vinckelaan, de Duinenstraat en de Kapelstraat naar het MEC Staf Versluys, waar de traditionele spekkeworp plaats vond. Maar liefst 38 praalwagens en carnavalsgroeperingen trokken mee door de Bredense straten en die kwamen uit alle Vlaamse provincies. Langs het traject van de caranavalsstoet stonden heel wat mensen opgesteld. Confetti was er echter niet, want dat het Bredens gemeentebestuur verboden. Snoepen des te meer.

Boegbeelden

Ooit lagen Werner Anseeuw en Eric de Groote aan de basis van de opstart van het Bredense carnaval met de daarbij horende stoet. Beiden waren lid van het Bredens Carnaval Comité en de Orde van de Dunekeuns. Eric was er bij van bij de oprichting en overleed in 2021. Korte tijd later overleed het andere boegbeeld van het Bredense carnaval, Werner Anseeuw. Werner was de stichter en voorzitter van het Bredens Carnaval Comité en zette Bredene op de carnavalskaart.

De laatste carnavalsstoet in de kustgemeente vond ondertussen al vier jaar geleden plaats. Het coronavirus zorgde ervoor dat de stoet drie keer werd afgelast. De carnavalisten hadden er dan ook duidelijk zin in.