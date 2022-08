Laatste bijeenkomst van maltezerclub in ‘t Elfde Gebod: “De hondjes zijn vaak ook letterlijk familie van elkaar”

Eind deze maand nemen Eveline en Filip afscheid als uitbaters van ‘t Elfde Gebod. Voor een laatste keer werd er ook nog een bijeenkomst gehouden van de maltezerclub. “Het was best een emotioneel afscheid. Maar we blijven zeker contact houden.”

In hondenmiddens staat ‘t Elfde Gebod bekend als ‘Maltezerbar’. Een glasraam is daar nu nog getuige van. “Op de nationale feestdag hebben we onze laatste bijeenkomst gehouden”, zegt Eveline Demierbe die straks met haar man Filip Vanacker afscheid neemt van het café.

“Onze vereniging heet officieel Maltezervrienden België, maar er zijn ook mensen uit Duitsland en Nederland aangesloten. In totaal tellen we ruim 200 leden. Het startte als een Facebookgroep en negen jaar geleden besloten we om voor het eerst een samenkomst te houden. Dat gebeurde hier altijd in het café. We hebben hier de ruimte en ik knutselde voor de hondjes en de baasjes altijd een leuk programma ineen. Dat ging altijd gepaard met een warme maaltijd en een wandeling. We hielden ook al een hondenzegening in de Sint-Tillokerk. Op de laatste bijeenkomst mochten we 28 honden en 40 baasjes verwelkomen. Het was best een emotioneel afscheid.”

Dit betekent niet het einde van onze club, we gaan zeker verder

De hondjes zijn dan ook vaak letterlijk familie van elkaar. “Zelf hebben we met Kiss Me een 11-jarige maltezer. Ze werd geboren uit de De Perro Cortes-stamboom, een maltezerkennel uit Zingem. Ook heel wat hondjes komen van daar. Niet allemaal natuurlijk. Zelf kreeg Kiss Me één nestje met twee reutjes. Op dat moment besloot ik die Facebookgroep op te richten.”

De vereniging kwam tot drie keer per jaar samen in ‘t Elfde Gebod. “Maar straks zijn er andere uitbaters en is het moeilijk om dit hier verder te organiseren. Kiss Me is hier thuis en loopt overal rond, ook achter de toog. Je kan die hond natuurlijk niet uitleggen dat dit straks niet meer mogelijk zal zijn. Dit wil echter niet zeggen dat we niet meer samen zullen komen. Eén van de leden heeft een café in Ruddervoorde, misschien is dat ook een mogelijkheid.”