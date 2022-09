Laatste bankkantoor met geldautomaat verdwijnt uit Aartrijke

De inwoners van Aartrijke die contant geld willen opnemen, moeten voortaan buiten hun dorp een bankfiliaal opzoeken. Door de sluiting van het KBC-kantoor is ook de laatste geldautomaat van het dorp verdwenen. Schepen Ann Devriendt betreurt die evolutie en wil mee ijveren voor minstens één geldopnamepunt per dorpskern.

Van het KBC-kantoor in de Brugsestraat in Aartrijke is alle reclame van de gevel verdwenen en een bericht aan de deur is formeel: ‘Voortaan kunt u terecht in de KBC-kantoren van Zedelgem, Torhout of Brugge.’ Vijf kilometer verder zijn er op het druk verkeerskruispunt Zuidwege nog vier bankfilialen met een geldautomaat (KBC, ING, Belfius en BNP Paribas Fortis), in Aartrijke nu geen enkele meer.

KBC verklaart dat in België de trend is doorzet dat consumenten steeds vaker en minder contant betalen, en dat steeds meer klanten nu eenmaal kiezen om met de bankkaart of smartphone te vereffenen of online te bankieren. In een zaak als dagbladhandel De Platse in Aartrijke is door de kleinere bedragen cash geld nog de gewoonte. “Hier kan je ook betalen met een kaart met Bancontact, maar één transactie kost handelaars tot enkele tientallen eurocent. Betalingen met de smartphone via Payconiq zijn dan weer wel bijna gratis. Als je aankoopt in winkels kan je er ook cash geld bijvragen, dat je dan eerst met de kaart betaalde bij je aankoop. Maar dan heeft een handelaar eigenlijk ook de rol van een bank”, duidt uitbater Sandy Devriendt.

CASH-punt

Of we willen of niet, de digitale wereld dringt zich op. Misschien te snel. De overheid bepaalt het beleid en besparing van banken niet, maar hoe kan bijvoorbeeld het gemeentebestuur een deelgemeente met 4.800 inwoners te hulp komen? Schepen van Lokale Economie Ann Devriendt is zelf Aartrijkenaar. Ze stelt vast dat het gebruik van de betaalkaart bij de mensen al zo ingeburgerd is, maar betreurt dat de sluiting van het KBC-kantoor de minder mobiele inwoners mensen treft die zich moeilijk of niet vijf kilometer kunnen verplaatsen. “Daarom heeft ons lokaal bestuur informatie gewonnen om een universele Bancontactautomaat in Aartrijke te krijgen. Het probleem is echter dat deze firma’s criteria hebben voor zo’n CASH-punt, zoals het aantal transacties van de inwoners bij hun partnerbanken. En een dorp met minder shopping en vrijetijdsbesteding, is voor zo’n automaat geen interessante plaats”, zegt schepen Devriendt.

“Bovendien kijken zij ook naar de dekking van automaten rondom ons. Er is een vage regel dat er pas een CASH-punt komt als de afstand naar andere automaten minstens 5 km is. En daar vallen we in Aartrijke weer uit de boot, want die automaten zijn op 5 km te vinden op Zuidwege. Ik vind dat er in iedere dorpskern tenminste één automaat zou moeten zijn, maar we onderzoeken de mogelijkheden verder.” (HV)