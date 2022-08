Laatste bankautomaat verdwijnt in Westrozebeke

De laatste bankautomaat die Westrozebeke rijk is verdwijnt op 7 september.

De automaat bevindt zich in de Dorpsstraat aan het vroegere KBC-kantoor. Dat is al een tijdje niet meer bemand, maar tot dusver bleef de automaat nog in gebruik. Volgens KBC waren er te grote investeringen nodig om de automaat aan de meest recente technische normen te laten voldoen. Nog volgens KBC zou het gebruik ook beduidend lager liggen dan in vergelijkbare regio’s. (BCH)