Laat van je horen: Komen-Waasten is op zoek naar waardevolle projecten voor de gemeente

Het gemeentebestuur van Komen-Waasten gaat op zoek naar leuke en waardevolle projecten, die van de grensgemeente een betere plaats kunnen maken. Via burgerbudgetten werd hiervoor niet minder dan 50.000 euro vrijgemaakt.

Het initiatief, dat voor het eerst in 2021 werd gelanceerd, heeft als doel de burgers te betrekken bij de ontwikkeling van het sociale weefsel van de gemeente. Iedere inwoner van Komen-Waasten, op voorwaarde dat deze meerderjarig is, kan een voorstel voor een project indienen. Het selectiecomité, bestaande uit zowel inwoners als gemeenteraadsleden, analyseert dan de haalbaarheid van het project en voert deze dan uit. In 2021 werden elf projecten op tafel gelegd, waarvan er drie werden uitgevoerd. Zo kreeg Ten Brielen een fietsherstelpaal en werden er in Waasten Teqball tafels gebouwd. In 2022 werd slechts één voorstel ingediend, wat helaas niet kon worden uitgevoerd omdat de gewenste locatie in privéhanden was.

Laat je horen

“Het is voor onze inwoners de ideale gelegenheid om hun stem te laten horen, een stem die we vanuit de gemeente graag ondersteunen”, verduidelijkte burgemeester Alice Leeuwerck. “Iedereen kan zijn of haar idee voorstellen. Aarzel dan ook niet contact op te nemen met het gemeentehuis want onze medewerkers kunnen de mensen begeleiden met de volledige uitwerking ervan.”