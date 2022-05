Laat je vrijetijdsmateriaal herstellen voor project superdelers in Roeselare

VOC Opstap startte een aantal maanden terug een nieuw project: ‘Superdelers’. Voor een solidaire prijs of voor de gemeenschapsmunt TalentO kunnen organisaties en burgers vrijetijdsmateriaal lenen. Denk aan volksspelen, puzzels, beamer en zelfs kampeermateriaal. Om het project extra kleur te geven en bekend te maken, organiseert VOC Opstap vzw een Repair Café in haar ontmoetingsruimte in Roeselare. Iedereen die thuis kapot vrijetijdsmateriaal liggen heeft, kan op 14 mei van 14 tot 17 uur langskomen om dit te laten herstellen.

VOC Opstap vzw ondersteunt mensen met een ondersteuningsnood in hun vrije tijd. Zo organiseren ze heel wat laagdrempelige activiteiten in hun ontmoetingsruimte zoals darts. Het project ‘Superdelers’ is opgestart vanuit verschillende insteken. Valerie Vanhoutte (coördinator VOC Opstap): “In Opstap hebben we heel wat vrijetijdsmateriaal dat we gebruiken in onze dagelijkse werking. Maar dit materiaal ligt hier ook veel ongebruikt. Dat is zonde. We kregen bovendien ook vragen van klanten om materiaal te lenen, vandaar de start van het project Superdelers. Dit doen we niet alleen voor mensen met een kleine portemonnee, maar ook voor mensen die iets maar één keer nodig hebben. Want als we zuiniger willen omspringen met grondstoffen en energie, dan halen we geen overbodige spullen meer in huis. Delen is dus niet alleen sociaal maar ook ecologisch! Dit weekend huur ik alvast de reuzegezelschapsspelen om het lentefeest van mijn zoon op te vrolijken.”

Nog perfect bruikbaar

Heel wat vrijetijdsspullen blijven op zolder liggen als ze mankementen vertonen. Terwijl ze na reparatie nog perfect bruikbaar zijn. Daarom werkt VOC Opstap op 14 mei samen met het Repair Café. Een initiatief dat normaal in RSL Op Post plaatsvindt. Amaryllis Debusschere (projectmedewerker VOC Opstap vzw): “Door een Repair Café in VOC Opstap te organiseren werken we drempelverlagend en komen onze klanten in contact met initiatieven die ze anders niet zouden leren kennen. Aangezien vrijetijd voor iedereen belangrijk is, en iedereen wel kapot materiaal heeft, vinden wij het Repair Café een leuke activiteit voor onze klanten.”

Om het project Superdelers uit de grond te stampen werkte VOC Opstap samen met Muntuit, Buurtijd in Berchem, Peerby en De Transformisten met steun van de Vlaamse overheid. De ervaringen van Superdelers zijn gebundeld in een draaiboek dat binnenkort verschijnt op muntuit.be. Zo wensen we ook andere organisaties te stimuleren meer te delen!