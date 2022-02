Laat je voeten in de watten leggen bij Belle Liese

Lichtervelde heeft er sinds kort een nieuwe zaak bij. Bij Belle Liese kan je terecht voor een voetverzorging door Annelies Vanslambrouck. Zij besliste op haar 40ste om het roer om te gooien en als zelfstandige in bijberoep te starten.

Annelies werkte jaren als verkoopster in kledingwinkel Twinkies, maar het was al even aan het kriebelen om terug als zelfstandige aan de slag te gaan.

“In een ver verleden had ik al gewerkt als zelfstandige in de autowereld. Toen bleek dat de job als verkoopster, die vaak heel fysiek is, moeilijker werd door gezondheidsproblemen, begon het idee om de sprong opnieuw te wagen als zelfstandige in bijberoep te spelen”, vertelt Annelies.

“Ik ben altijd enorm geïnteresseerd geweest in schoonheidsverzorging, dus ben ik een tijdje geleden een opleiding gespecialiseerde voetverzorging gestart.” Eind januari vatte Annelies, na een laatste duwtje van haar partner, de koe bij de hoorns. Met Belle Liese biedt Annelies gespecialiseerde voetverzorging aan. Je kan ook bij haar terecht voor Mylène producten of een Mylène-homeparty bij je thuis. Annelies zette een grote stap, maar tot nu toe heeft ze nog geen spijt. “Deze job is fysiek minder belastend en ik ben opnieuw mijn eigen baas. Ik ben heel blij dat ik van mijn passie mijn beroep kan maken.”

Kleine problemen zoals wondjes of eelt, kunnen grote gevolgen hebben

Annelies Vanslambrouck biedt voetverzorging aan voor mensen met een medisch probleem, zoals ingegroeide nagels of likdoorns, maar ook voor wie gewoon graag eens een nieuw kleurtje wil op de teennagels.

Tot rust komen

“Eigenlijk is iedereen gebaat met af en toe een voetverzorging. We leggen wel wat kilometers af, dames vaak op hoge hakken”, legt Annelies uit.

“Kleine problemen zoals wondjes of eelt, kunnen vaak grote gevolgen hebben. Ik kan iedereen alleen maar aanraden om minstens enkele keren per jaar de voetjes te laten verzorgen.”

Waarom men daarbij voor Belle Liese moet kiezen? “Hoewel bepaalde behandelingen een medisch karakter hebben, wil ik vooral dat mijn klanten zich kunnen ontspannen”, aldus Annelies. “Zo zorg ik steeds voor een kopje koffie en een voetmassage, want ik wil dat mensen hier tot rust kunnen komen. Ik heb ook bewust voor een gezellig interieur met warme kleuren gekozen, zodat de klanten zich hier op hun gemak voelen.” (LC)

Belle Liese vind je aan de Europalaan 25 in Lichtervelde. Meer info op de Facebookgroep https://www.facebook.com/groups/647239239746978.