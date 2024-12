La Rosa D’Oro meest geciteerd in deze rubriek als favoriet restaurant: “Klanten waarderen dat er tijd is voor een babbel”

‘Waar ga je het liefst iets eten in Waregem?’ Op de traditionele slotvraag van deze interviewrubriek kwam dit jaar het vaakst La Rosa D’Oro in Sint-Eloois-Vijve uit de bus. Toeval is dat niet, want Salvatore Di Reda (32) en Else De Wintere (47) zijn een onvervalst succesverhaal aan het schrijven met hun Italiaans restaurant. “We doen dit met hart en ziel”, zo klinkt het.

Even terugspoelen voor iets wat op een sprookje lijkt. Salvatore is amper 18 jaar als hij beslist om helemaal vanuit het zuiden van Italië naar hier te komen met als ultieme doel om zijn eigen restaurant uit de grond te stampen. Hij loopt hier en cours de route Else tegen het lijf, een gedreven Vlaamse. Ze wordt zijn levenspartner en gaat mee het grote avontuur aan. Klein begonnen eind 2016 is de horecazaak inmiddels een populaire plek geworden waar je een tweetal weken vooraf moet reserveren, wil je er in het weekend de benen onder tafel kunnen schuiven. Wij zijn er op een sluitingsdag voor een babbel over lekker eten, succes, ondernemerschap en de liefde.

Salvatore, op je achttiende 2.000 kilometer ver reizen om je droom waar te maken, dat lijkt me niet evident. Waarom had je deze streek voor ogen?

Salvatore: “Dat ik familie heb wonen in het Gentse speelt daarin zeker een rol. Verschillende onder hen houden daar een restaurant open en dus voelde ik me hier niet helemaal alleen. Via hen wist ik ook dat restauranthouders hier meestal correct zijn tegenover hun personeel. Dat is toch anders in het zuiden van Italië, waar ik vandaan kom. Ik heb op verschillende plaatsen gewerkt en ervaring opgedaan vooraleer ik bij Il Punto in Deinze een grote stap kon zetten door er chef-kok te worden. Vanaf toen wist ik dat een eigen restaurant tot de mogelijkheden behoorde. Daar heb ik ook Else leren kennen.”

Else was het ‘een match made in heaven’?

Else: “Je zou het zo kunnen zeggen, al had ik eerst wel twijfels. Mijn dochter Deborah, die mee was, zei dat Salvatore echt iemand voor mij zou zijn, maar ik vond het leeftijdsverschil van vijftien jaar in eerste instantie toch wel veel. Inmiddels weet ik maar al te goed dat leeftijd ook gewoon maar een cijfer is dat verder niets voorstelt. Salvatore, die heel romantisch is, gaf me helemaal in het begin een boeket met 100 rozen en ik ging overstag. En zo is het begonnen.”

Je had toen zelf een kledingzaak in Dentergem. Zag je een restaurant in Sint-Eloois-Vijve meteen zitten?

Else: “Eigenlijk niet. Ik zei vroeger altijd dat ik nooit iets in de horeca zou willen doen. Toen Salvatore vertelde dat hij samen met een kennis een restaurant wilde openen in Wetteren, dacht ik dat het beter zou zijn als hij dat alleen deed. Ikzelf had toen al heel wat ervaring opgedaan als ondernemer in de retail en later met mijn eigen winkel. Ik zag het wel zitten om niet alleen gastvrouw te worden in het restaurant maar ook de administratie en alles wat erbij komt kijken mee op mij te nemen. De naam van het restaurant is trouwens Italiaans voor de gouden roos, zeg maar een boeket rozen.”

Jullie krijgen veel lof toegezwaaid en jullie zaak is succesvol. Is het dat wat jullie als horeca-uitbaters gelukkig maakt?

Else: “Absoluut. Het is heel geruststellend om te zien dat de reservaties altijd zeer vlot binnenkomen en we weken vooraf volzet zijn in het weekend. Het is ook leuk om complimentjes te krijgen, zoals onder meer van gewezen judoka Ulla Werbrouck, die in een tijdschrift had laten noteren dat La Rosa D’Oro haar favoriet restaurant is. Dan glim je natuurlijk van trots. Of hier nog BV’s komen? Wijlen Johny Voners kwam hier wel eens met zijn partner, maar voor de rest noemen we liever geen namen om de privacy van die mensen te respecteren.”

Waaraan denk je dat het succes te wijten is?

Else: “De essentie is natuurlijk dat Salvatore heel goed kan koken. De passie en liefde voor de Italiaanse keuken smaak je in elk bord. Je bent hier welkom voor een snelle hap of voor een uitgebreid diner. De mensen weten ook dat als ze hier komen, ze een hele avond of middag op hun gemak zitten. We draaien hier geen dubbele shifts en de klanten moeten niet weg na anderhalf of twee uur. Dat hebben we meteen beslist. Ik hecht ook veel belang aan vriendelijkheid, ook van onze medewerkers. De klanten waarderen ook dat er tijd is voor een babbel. Een koppel vertelde onlangs dat wij en onze medewerkers er altijd zo vrolijk bijlopen. Dat was voor mij een mooi compliment.”

En de slotvraag dan. Waar gaan jullie zelf in Waregem het liefst een hapje eten?

Salvatore: (Denkt na) “Doe dan maar restaurant Robuust. De eigenaars komen hier ook en in de weinige vrije tijd die er is, gaan wij ook graag naar daar. Het lekkere eten en de vriendelijkheid zijn pluspunten, net als het feit dat ze niet groots doen zoals we dat in West-Vlaanderen zeggen.”