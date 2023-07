La Rigue van Peter Goossens sluit op maandag door personeelstekort

Het pasgeopende restaurant in luxehotel La Réserve in Knokke-Heist moet noodgedwongen de deuren sluiten op maandag. Chef Peter Goossens is nog altijd op zoek naar extra personeel.

Wie maandag een tafeltje had gereserveerd in het nieuwe restaurant van Peter Goossens, kreeg een mailtje met een voorstel voor een nieuwe datum. Dat meldt Het Nieuwsblad. Oorspronkelijk zou het restaurant zeven op zeven open zijn, maar nu moeten ze toch een sluitingsdag inlassen.

De reden ligt bij het personeelstekort. Goossens gaf het eerder al aan dat het niet eenvoudig is om volk te vinden. Zeker in de horecamaanden, waarbij heel wat horecapersoneel elders aan de slag is. Bovendien werd aan de vooravond van de opening al aangegeven dat het tekort niet problematisch is. “Het is belangrijk dat we extra mensen aan ons topteam kunnen toevoegen. De uitdaging ligt er nu in om al die mensen zo goed mogelijk op elkaar af te stemmen en te mikken op excellentie in expertise”, klonk het.

Tussen de regels door viel te lezen dat de sterrenchef niet wil inboeten aan kwaliteit, dus liever een dag sluiten dan een mindere service. Wie wil solliciteren, kan terecht op https://la-reserve.be/jobs-careers/.