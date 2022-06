La Dolce Vita kijkt uit naar Batjes in pas vernieuwde Jan Mahieustraat:“Mensen leren zo je zaak kennen”

Al 26 jaar zijn Yorick Van Overmeire en Nancy Devoldere het koppel achter La Dolce Vita in de Jan Mahieustraat. Zopas zijn de werken in de straat achter de rug en kijkt het echtpaar de zomer tegemoet. “Je voelt wel dat de Batjes echt wel leven”, klinkt het.

Yorick Van Overmeire en Nancy Devoldere, beiden 46, waren pas 20 jaar toen ze in de Jan Mahieustraat 12 de tearoom overnamen. “We gaven een andere naam aan de zaak en woonden hier ook tien jaar boven. Maar daarna verhuisden we naar Zwevezele. We zijn van daar afkomstig en ook onze ouders wonen er nog.”

Maar Yorick en Nancy hebben in die kwarteeuw uiteraard al een band opgebouwd met hun Roeselaars cliënteel. “We hebben trouwe klanten, al zagen we door corona uiteraard ook wel wat mensen wegvallen.”

Het resultaat mag er zijn

De Jan Mahieustraat kreeg zopas een grondige make-over, dat betekende ook dat La Dolce Vita midden die werken lag. “In september vorig jaar werden de nutsleidingen aangelegd, dat duurde vijf weken. In januari dit jaar ging de straat opnieuw open en donderdag 17 juni was de officiële opening. Het resultaat mag er zijn.”

Het stel is ook tevreden over de communicatie van de stad. “We zijn bewust ook open gebleven. We hebben wel overwogen om mee te stappen in een project en zo een pop-up locatie op de Grote Markt in te nemen. Maar dat bleek praktisch moeilijk realiseerbaar. In maart namen we vakantie, omdat de zaak toen heel moeilijk bereikbaar was. Maar voor het overige zijn we blijven verder werken. En we blijven ook heel de zomer open.”

De ouders van Robbe (19) en Warre (16) vermoeden dat ze niet meteen opvolging zullen krijgen. “Hun ambities liggen elders”, zegt mama.

Auto’s passeren weer

La Dolce Vita is elke dag van 9 tot 19 uur open, behalve op zondag. “We zijn een brasserie waar je ‘s middags dus warm kunt eten. We staan bekend om onze garnaalkroketten en werken ook met suggesties. Uiteraard kun je hier ook een koffie komen drinken, ook onze pannenkoeken en ijscoupes worden gesmaakt.”

De vernieuwde straat oogt alvast mooi. “Weet je dat het vreemd aanvoelt dat er hier nu weer na maanden auto’s passeren”, lacht Yorick. De ruimte voor hun zaak waar ze hun terras kunnen plaatsen is even groot gebleven. “Maar we pakken het wel anders aan. De tafeltjes staan dichter tegen de gevel en straks komt er een luifel die de klanten moet beschermen tegen te hevige zon.”

Tijdens de Batjesdriedaagse is La Dolce Vita ook ‘s avonds open. “Het leeft al onder de klanten, maar je ziet in die dagen ook veel andere mensen die je zaal leren kennen. Er is enorm veel volk op de been. En dat juichen we met onze collega’s uit de straat, met wie we het goed kunnen vinden, uiteraard toe.”