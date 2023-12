L.E.S.S. Eatery kookt voor De Warmste Week

Ook LESS Eatery, de zaak op ‘t Zand in Brugge van de restaurantgroep Hertog Jan, doet zijn duit in het zakje voor De Warmste Week. In de winterbar buiten wordt een Shrimp Croquette roll verkocht waarvan één euro naar het goede doel gaat. Binnen kun je terecht voor een Warmste Bowl.

De Brugse horeca rondom ‘t Zand speelt bijzonder vlot in op de aanwezigheid van De Warmste Week op het plein. Ze pikken begrijpelijk graag een graantje mee van dit evenement dat een echte publiekstrekker is, maar sommigen willen ook zelf bijdragen aan de goede doelen van De Warmste Week. Zoals L.E.S.S. Eatery, de zaak die behoort tot de Hertog Jan restaurantgroep van sterrenchef Gert De Mangeleer en sommelier Joachim Boudens. Bij L.E.S.S. Eatery is Ruige Vermeire de chef. Hij ontwikkelde samen met Gert De Mangeleer een aantal gerechtjes waarvan een deel van de opbrengst naar De Warmste Week gaat.

Buitenbar

“We hebben hier voor de gelegenheid een buitenbar ingericht waar we de Shrimp Croquette Roll verkopen, een garnaalkroket tussen een broodje. Daar geven we dan de typische wereldse L.E.S.S. twist aan door een spicy mayonaise en kimchi-saus toe te voegen”, zegt de restaurantmanager Ernest Opsomer. “De kroket verkopen we voor 9,90 euro en daarvan gaat 1 euro naar het goede doel. In samenwerking met La Chouffe, het bier dat we hier ook verkopen, hebben we een soort geluksrad geplaatst waar je voor 2,5 euro aan mag draaien en met wat geluk leuke gadgets kunt winnen. De opbrengst daarvan gaat ook naar De Warmste Week.”

Warmste Bowl

“Ook binnen, voor de mensen die wat meer tijd willen nemen om iets uitgebreider te eten, hebben we een speciaal De Warmste Week-aanbod”, vult chef Ruige aan. “Samen met Gert heb ik een ‘Warmste Bowl’ ontwikkeld. Het is een volwaardige maaltijd met gebakken rijst, groenten en dan de keuze tussen varkensvlees, vis of een veggie-bowl. “De prijs daarvoor is 24 euro en ook daarvan schenken we 1 euro aan De Warmste Week.” Het aanbod is er nog de gehele periode van De Warmste Week.