Kyenna (8) leert breien bij overbuur Denise (84): “Sokjes maken voor mijn konijn”

De achtjarige Kyenna uit de Bruggestraat leert breien. Ze gaat daarvoor ten rade bij overbuur Denise Depoorter (84), die zelf jaren heeft gebreid. Kyenna gaat naar de lokale vrije basisschool en is de dochter van Bo Hoverbeke en Valentino Dugardijn. Ze heeft nog twee broers, Kyrean (14) en Keanu (15).

“Toen ik op school een vriendinnetje zag toekomen met een warme wollen sjaal die door haar mama gebreid was, wilde ik dat absoluut ook eens proberen”, vertelt een guitige Kyenna. “Toen ik thuiskwam, vroeg ik aan mijn mama hoe en waar ik dat kon leren. Die herinnerde zich dat onze overbuur Denise voor mijn geboorte mutsjes en sokjes had gebreid. We komen er vaak over de vloer en mijn ouders gaan wel eens naar de winkel of apotheek voor haar.”

‘Meme’ heeft veel geduld en verbetert me wanneer ik iets fouts doe

“Veel van mijn vriendinnetjes hebben twee oma’s. Ik niet, een van mijn oma’s overleed nog voor ik haar leerde kennen. Voor mij is Denise, door de jaren heen, eigenlijk een beetje mijn tweede oma geworden. Ze heeft trouwens ook een hondje dat altijd heel enthousiast reageert als ik langs ga. Het is nu toch al een tijdje dat ik elke dag na school een uurtje bij Meme ga om er te leren breien. Ik zou graag sokjes willen maken voor mijn konijn. Meme heeft veel geduld en verbetert me als ik iets fouts doe.”

Basispakket

“Het werkt aanstekelijk”, voegt haar mama Bo Hoverbeke eraan toe. “Op sociale media reageerde een gepensioneerde leerkracht dat leren breien vroeger in het basispakket zat van het derde leerjaar. Dat is waarschijnlijk al vele jaren niet meer het geval. Zo zie je maar hoe snel alles verandert. Je vraagt je dan af hoe kinderen dergelijke, toch wel waardevolle, vaardigheden kunnen leren kennen. Dat de tijden geëvolueerd zijn, is wel duidelijk als je ziet hoe Kyenna het er met haar klasgenootjes over heeft. Haar voorbeeld zal ongetwijfeld navolging krijgen.”

“Mijn dochter leert een nieuwe vaardigheid aan en voor Denise is het wat gezelschap in een anders maar saaie dag. Ze zit sinds kort alleen thuis nadat haar man Marcel opgenomen werd in een woonzorgcentrum. Twee vliegen in een klap, dus. Kyenna gaat trouwens ook turnen en gaat op zondag graag naar de Chiro.”

Kledij

“Vroeger heb ik inderdaad veel gebreid”, gaat Denise verder. “Zo maakte ik veel kledij voor mijn drie kinderen. Vanaf dat ik een momentje vrij had, zat ik iets te breien. De laatste jaren is het heel wat minder en heb ik veel van mijn breiboeken weggedaan. Kyenna is leergierig. Ze leert snel en is slim. Ik zie haar graag komen en help haar met heel veel plezier”, glimlacht Denise. (RI)