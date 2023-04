Kyara (11) en Lens (10) gaan op de foto met Macron en co in Oostende: “Dit maak je maar één keer in je leven mee”

Naast de delegaties, journalisten en veiligheidspersoneel waren er ook twee opvallende aanwezigen op de EU-top in Oostende. Kyara De Schacht (11) en Lens Jodts (10) legden het slotakkoord voor aan de regeringsleiders om te ondertekenen. Wat ze ervan vonden. “Het was leuk”

Terwijl cameraploegen heen en weer holden om het beste beeld te kunnen nemen van de Franse president Emmanuel Macron, zaten Kyara en Lens ontspannen op de eerste rij van de ‘pressroom’. Daar werd even later het verdrag van de North Sea Summit ondertekend voor de ogen van honderden journalisten.

Kyara en Lens hadden een paar keer geoefend wat ze precies moesten doen. Het was dan ook best indrukwekkend. Toen de 9 regeringsleiders van landen als Duitsland, Frankrijk en Denemarken hadden plaatsgenomen, brachten de jongste bezoekers aan deze top het verdrag naar elke regeringsleider om te laten ondertekenen. “Nadien nog even poseren voor de foto”, luidde de uitleg en dan rustig van het podium wandelen. “En gewoon rustig blijven en niet lopen.” Tussenin kwam ook ook premier Alexander De Croo even ‘hallo’ zeggen.

Slotverklaring

Hij hecht heel veel belang aan het geven van een stem aan kinderen en jongeren in het maatschappelijke debat. Klimaat en hernieuwbare energie zijn bij uitstek twee thema’s waar ook kinderen en jongeren in hun dagelijks leven en op school mee bezig zijn. Dat is ook de reden waarom er werd geopteerd om kinderen in te schakelen voor de plechtige ondertekening van de slotverklaring.

Op de North Sea Summit spraken staatshoofden en regeringsleiders van 9 landen rond de Noordzee over de ambitie om van de Noordzee de nieuwe groene energiecentrale van Europa te maken. Naast gastheer en Eerste Minister Alexander De Croo waren ook de Franse President Emmanuel Macron, de Duitse Kanselier Olaf Scholz, de Nederlandse minister-president Mark Rutte, de Deense premier Mette Fredriksen en Commissievoorzitter Ursula von der Leyen aanwezig.

Unieke gebeurtenis

De twee Oostendse kinderen uit de kindergemeenteraad bleven er rustig onder. “Het is spannend, maar het dringt nog niet helemaal door”, zei Lens. Ze wisten pas sinds vorige week dat ze de 9 regeringsleiders zouden ontmoeten. “Dat is best wel leuk want er zijn weinig kinderen die deze kans krijgen”, reageerde Kyara. Ook Lens besefte dat hij dit waarschijnlijk maar één keer in zijn leven zal meemaken. Ze kenden niet iedereen maar president Macron die kenden ze wel al. De twee kinderen deden het uiteindelijk fantastisch en als kers op de taart mochten ze nog mee op de foto met iedereen en wou Alexander De Croo zelfs nog graag een selfie nemen met hen.