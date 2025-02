Kyani De Leersnijder is nieuwe voorzitter van Jeugdraad

Tijdens de algemene vergadering van de gemeentelijke Jeugdraad werd Kyani De Leersnyder (22) verkozen tot nieuwe voorzitter. Hij volgt Jarne Vervaeke (24) op en wil diens beleid voortzetten.

“Er zijn twee redenen waarom ik stop als voorzitter van de Jeugdraad”, legt Jarne Vervaeke uit. “Ten eerste omdat ik sinds dit jaar in de gemeenteraad zit en iemand met een politiek mandaat geen deel mag uitmaken van een adviesraad. Daarnaast staat in de statuten van de Jeugdraad dat je maximaal twee jaar voorzitter mag zijn. Ik kijk met zeer positieve gevoelens terug op de afgelopen twee jaar. Ik heb het altijd met volle overgave gedaan en heb bereikt wat ik wou. Ik wilde de rivaliteit tussen de jeugdverenigingen wegwerken en ijveren voor meer samenwerking, en dat is goed gelukt. De sfeer in de groep is optimaal en iedereen grijpt de kans om elkaars werking te leren kennen en van elkaar te leren.”

“Ik ben van plan het beleid en de doelstellingen van Jarne voort te zetten”, zegt Kyani. “Ook ik vind overleg tussen de verenigingen essentieel. Ik ben zelf al 11 jaar lid van de Chiro en zit al zes jaar in de leiding. Ik zit al twee jaar in de Jeugdraad en vind dat ik er klaar voor ben om de taak van voorzitter op me te nemen.”

Sterke groep

“Vanuit de gemeente zijn we uiteraard ook blij dat de werking van de Jeugdraad zo goed verloopt, wat duidelijk te merken is aan de grote opkomst”, zegt jeugdschepen Annick Debonné (CD&V). “We hebben een sterke groep waarin alle jeugdverenigingen vertegenwoordigd zijn. De Chiro, KSA, KLJ, KAJ-16, HSC Pallieter en de Vakantie- en Tienerwerking Egem zijn steevast met twee personen aanwezig. De Jeugdraad moet een aanspreekpunt voor de verenigingen zijn, een plek waar ze elkaar advies kunnen geven en waar ze in dialoog naar een gemeenschappelijk doel kunnen werken. Ik denk hierbij aan activiteiten zoals de teambuilding voor de leiding van de verenigingen op 4 april, de buitenspeeldag later dit jaar of Startember. Voor deze activiteiten worden binnen de raad werkgroepen gevormd die verantwoordelijk zijn voor de specifieke organisatie, een systeem dat de afgelopen jaren zeker zijn vruchten heeft afgeworpen.” (JG)