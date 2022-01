KWS Houthulst start volgend seizoen met G-voetbal

Grote plannen bij KWS Houthulst in het nieuwe jaar. De club plant om vanaf volgend seizoen te starten met een G-voetbalwerking. Verantwoordelijke van het project Liza Verlet is alvast heel enthousiast. “Het idee is gegroeid uit de vraag hoe we meer diversiteit kunnen brengen bij KWSH. We willen iedereen de kans geven om te kunnen voetballen.”

Liza Verlet, die sinds kort deel uitmaakt van het bestuursteam van KWS Houthulst, zal zich vooral bezighouden met de opstart, begeleiding en uitwerking van de G-werking. “We zullen in eerste instantie inzetten op personen met een licht verstandelijke beperking. Daarvoor willen we drie groepen lanceren: kinderen, tieners en volwassenen. Het idee is om te starten met trainingsmomenten op zondagmorgen en het zo voort uit te werken. Competitie spelen of spelen tegen andere clubs is in de eerste fase niet aan de orde. Het is vooral de bedoeling om te luisteren naar de deelnemers en te kijken wat hun noden en wensen zijn.”

Toegankelijk

Liza kan voor de uitwerking van het project rekenen op ondersteuning en feedback van andere clubs met een G-werking. Onder meer KSV Diksmuide en SVD Kortemark hebben een gelijkaardige werking. “Ook ploegen als KVK Westhoek en Club Roeselare bieden G-voetbal aan. Het is echt één grote gemeenschap waar iedereen zijn ervaringen wil delen met een ander. Iedereen heeft hetzelfde doel, G-voetbal beter en voor iedereen toegankelijk maken.

Trainers gezocht

Voor de opstart van het project is KWSH nog op zoek naar trainers en begeleiders. “Alles staat of valt natuurlijk met het vinden van de juiste mensen. We zoeken vooral naar trainers met ervaring of trainers in opleiding. Een studieachtergrond in sport of pedagogiek is ook absoluut een meerwaarde. We zoeken vooral mensen die mee willen met ons verhaal op lange termijn. De deelnemers creëren meestal een sterke band met hun trainer. Vandaar dat we vooral willen inzetten op een verhaal op lange termijn met de mensen met wie we zullen samenwerken.”

Of er ook voldoende interesse is van spelers en speelsters, kan de 36-jarige naar Houthulst uitgeweken Menenaar niet zeggen. “Daar hebben we momenteel geen zicht op. Fase 1 is de juiste mensen vinden om mee te helpen met de uitwerking van het project. Pas daarna zullen we spelers zoeken. Bij de naburige clubs loopt het alvast vlot. En in de streek zitten wel wat voorzieningen waarmee we zouden kunnen samenwerken”, besluit de officemanager bij Forum jobs. (Brecht Pouillie)