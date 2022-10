Kwetsbare jongvolwassenen runnen bijzonder koffiehuis in Deerlijk

Kwetsbare jongvolwassenen een probeerruimte aanbieden waar ze de kans krijgen om te groeien in hun talenten rekening houdend met hun mogelijkheden. Dat is in een notendop het opzet van het bijzondere koffiehuis De Living, dat het komende weekend de deuren opent in het Koetsiershuis, de vroegere Wereldwinkel, in de Hoogstraat.

“We richten ons volop naar maatschappelijk kwetsbare jongeren”, verduidelijken Isabelle Taelman en Mieke Desmet. “We willen hen helpen in hun zoektocht naar zinvolle invulling van hun vrije tijd. Via succeservaringen streven we naar het bereiken van een positief zelfbeeld. Mensen opnieuw doen geloven in zichzelf is onze missie. We gaan de jongvolwassenen ondersteunen en dat vanuit een gelijkwaardige houding. We streven naar het vergroten van hun netwerk door een ontmoetingsplaats te zijn waar we ongedwongen kunnen samen-zijn.”

Veilig en gezellig

“De jongeren krijgen de kans om actief deel te nemen aan het runnen van een horecazaak in al haar facetten zoals bedienen, afrekenen, poetsen… De Living is een ‘bijzonder’ koffiehuis waar kwetsbare jongvolwassenen probeerruimte krijgen om te groeien in hun talenten en waarbij rekening wordt gehouden met hun mogelijkheden. We willen een veilige en gezellige plek zijn waar het leuk vertoeven is zonder specifieke verwachtingen. We hebben de jongste maanden niet stilgezeten. We zijn onze talrijke vrijwilligers alvast heel dankbaar. Zonder hen was een dergelijk project gewoonweg niet realiseerbaar. We hebben inmiddels enkele try-out weekends achter de rug en die verliepen quasi rimpelloos. We zijn in eerste instantie een koffiehuis en gaan voluit voor verse artisanale taart. Ook voor lekkere soep en een croque uit het vuistje is men aan het juiste adres. We werken uitsluitend met Deerlijk gerelateerde producten: koekjes van L’Histoire de Remi, een chocolaatje van Hannes D’heedene, lekkere wijntjes van Hendrik Maebe, koffie van Viva Sara… We serveren zelf bereide picon en advocaat en er staan ook allerlei biertjes op de kaart.”

Overzichtelijk

“Om het voor onze doelgroep overzichtelijk te houden en stresssituaties te vermijden, beperken we ons tot 30 zitplaatsen. De ruimte werd aangekleed met schilderijen van Jan Pauwels. Het is de bedoeling om er ook andere kunstenaars een forum te geven. We willen ook een mini-conceptstore uitbouwen met zelfgemaakte producten. Het is fantastisch te horen en te zien hoe onze medewerkers alles beleven. We bereiken momenteel 24 jongeren en willen dat aantal graag opdrijven tot 30. We voorzien ook allerlei activiteiten voor de jongeren als het minder druk is: bestekzakjes bestempelen, potjes vullen…”

“De Living zal open zijn op zaterdag van 14 tot 18 uur en op zondag van 11 tot 17 uur. Er zullen telkens vier jongeren present zijn. Op zondag werken we met twee shifts van drie uren. Per weekend hebben we 12 jongeren nodig. We prijzen ons gelukkig dat er zich al een vijftigtal mensen gemeld hebben om een handje te komen toesteken. Op 1 december plannen we een officieel startmoment. Maar het komende weekend willen we er al echt voor gaan. We zijn er klaar voor.” (DRD)

Info: www.vzwdelivingdeerlijk.be