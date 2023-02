KWB Woumen bezoekt asielcentrum Langemark-Poelkapelle

Het KWB-bestuur in Woumen slaagde erin om een bezoek aan het open asielcentrum in Langemark-Poelkapelle te regelen. Ruim 20 mensen reisden mee om geïnformeerd te worden over het reilen en zeilen in het centrum waar 250 mensen tijdelijk gehuisvest zijn.

Al snel werd duidelijk dat het geen hotel is waar die vluchtelingen verblijven. Ze staan zelf in voor hun was en koken zelf hun eten, en met 47 euro weekgeld moeten ze rondkomen. Via een fijn uitgewerkt puntensysteem kunnen ze kledij en hygiënische producten krijgen. Veel mannelijke vluchtelingen werken ook bij Westvlees, Ysco of bij landbouwers. Zij moeten dan een deel van hun loon afgeven om een deel van hun onderhoud te betalen. Veel vrijwilligers komen een handje toesteken in het centrum: huiswerk begeleiden, Nederlands aanleren, activiteiten opzetten,… Dit bezoek opende de ogen van de aanwezigen om met een andere blik naar het vluchtelingenprobleem te kijken. (SD)