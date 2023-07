KWB stippelt prachtige ‘Zomerfietszoektocht’ uit

Ook dit jaar organiseert KWB Maldegem een ‘Zomerfietszoektocht’.

“Nog tot en met 11 september kan iedereen weer gratis deelnemen aan onze jaarlijkse ‘Zomerfietszoektocht’, zegt KWB-voorzitter Dirk Heyneman enthousiast. “Vorig jaar namen er ongeveer negentig gezinnen deel en kregen we heel wat positieve reacties. Onze 43 km lange zoektocht is uitgestippeld langs verschillende toeristische routes, ideaal om het Meetjesland op een andere manier en op eigen tempo te ontdekken. De hoofdprijs is een geschenkmand van de Wereldwinkel. Daarnaast zijn er ook nog andere mooie prijzen te winnen. Wie wil deelnemen, kan de route en de vragen downloaden op www.kwb-maldegem.be”, klinkt het. (MIWI/foto MIWI)